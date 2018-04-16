Супруги <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Супруги 16+
    •  

    В Японии любительница покемонов задавила пожилую женщину

    комментировать

    В Японии любительница покемонов задавила пожилую женщину

    В Японии любительница покемонов задавила пожилую женщину

    В Японии зафиксирован новый случай гибели человека из-за игры в Pokemon Go. 85-летняя женщина погибла под колесами автомобиля.

    Как передает телеканал NHK, в городе Нисио управлявшая автомобилем 43-летняя женщина играла за рулем в Pokemon Go и сбила 85-летнюю пенсионерку, переходившую улицу. Пожилая женщина скончалась от полученных травм на месте аварии.

    Виновница аварии задержана и уже дает показания. Ведется следствие.

    Напомним, это далеко не первый случай гибели человека из-за любителей поиграть в приложение Pokemon Go за рулем автомобиля. Первый приговор по такому делу был вынесен в Японии в 2016 году. В 2017 году суд японского города Нагоя приговорил очередного сбившего насмерть человека ловца покемонов к трем с половиной годам тюрьмы.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru