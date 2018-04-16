В Японии любительница покемонов задавила пожилую женщину

В Японии зафиксирован новый случай гибели человека
из-за игры в Pokemon Go. 85-летняя женщина погибла под колесами автомобиля.
Как передает телеканал NHK, в городе Нисио управлявшая автомобилем 43-летняя женщина играла за рулем в Pokemon Go и сбила 85-летнюю пенсионерку, переходившую улицу. Пожилая женщина скончалась от полученных травм на месте аварии.
Виновница аварии задержана и уже дает показания. Ведется следствие.
Напомним, это далеко не первый случай гибели человека из-за любителей поиграть в приложение Pokemon Go за рулем автомобиля. Первый приговор по такому делу был вынесен в Японии в 2016 году. В 2017 году суд японского города Нагоя приговорил очередного сбившего насмерть человека ловца покемонов к трем с половиной годам тюрьмы.
Виновница аварии задержана и уже дает показания. Ведется следствие.
Напомним, это далеко не первый случай гибели человека из-за любителей поиграть в приложение Pokemon Go за рулем автомобиля. Первый приговор по такому делу был вынесен в Японии в 2016 году. В 2017 году суд японского города Нагоя приговорил очередного сбившего насмерть человека ловца покемонов к трем с половиной годам тюрьмы.
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