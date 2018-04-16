Умер американский актер Рональд Ли Эрми

Голливудский актер, бывший военный Рональд Ли Эрми, сыгравший более, чем в сотне фильмов и сериалов, скончался в возрасте 74 лет.
Как сообщил в Twitter менеджер актера Билл Роджин, причиной смерти стали осложнения после пневмонии.
Билл Роджин, менеджер актера: «С глубокой печалью вынужден сообщить вам всем, что Р. Ли Эрми („Ганни“) умер этим утром от осложнений от пневмонии. Всем нам будет его очень не хватать».
Рональд Ли Эрми родился в Канзасе. Служил инструктором в Корпусе морской пехоты США во Вьетнаме. Был консультантом на съемках фильма «Апокалипсис сегодня» 1979 года режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Всего же актер снялся в более, чем 70 фильмах и 200 эпизодах сериалов. Самая узнаваемая роль Эрми на экране — инструктор морской пехоты из «Цельнометаллической оболочки» (1987) Стенли Кубрика. За эту роль актер был номинирован на «Золотой глобус».
Билл Роджин, менеджер актера: «С глубокой печалью вынужден сообщить вам всем, что Р. Ли Эрми („Ганни“) умер этим утром от осложнений от пневмонии. Всем нам будет его очень не хватать».
Statement from R. Lee Ermey’s long time manager, Bill Rogin:— R. Lee Ermey (@RLeeErmey) 15 апреля 2018 г.
It is with deep sadness that I regret to inform you all that R. Lee Ermey («The Gunny») passed away this morning from complications of pneumonia. He will be greatly missed by all of us.
Semper Fi, Gunny. Godspeed. pic.twitter.com/vf4O78JKmb
Рональд Ли Эрми родился в Канзасе. Служил инструктором в Корпусе морской пехоты США во Вьетнаме. Был консультантом на съемках фильма «Апокалипсис сегодня» 1979 года режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Всего же актер снялся в более, чем 70 фильмах и 200 эпизодах сериалов. Самая узнаваемая роль Эрми на экране — инструктор морской пехоты из «Цельнометаллической оболочки» (1987) Стенли Кубрика. За эту роль актер был номинирован на «Золотой глобус».
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