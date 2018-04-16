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    Умер американский актер Рональд Ли Эрми

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    Умер американский актер Рональд Ли Эрми

    Умер американский актер Рональд Ли Эрми

    Умер американский актер Рональд Ли Эрми
  • Фото: Associated Press © 2018, Charles Sykes

    • Голливудский актер, бывший военный Рональд Ли Эрми, сыгравший более, чем в сотне фильмов и сериалов, скончался в возрасте 74 лет.

    Как сообщил в Twitter менеджер актера Билл Роджин, причиной смерти стали осложнения после пневмонии.

    Билл Роджин, менеджер актера: «С глубокой печалью вынужден сообщить вам всем, что Р. Ли Эрми („Ганни“) умер этим утром от осложнений от пневмонии. Всем нам будет его очень не хватать».




    Рональд Ли Эрми родился в Канзасе. Служил инструктором в Корпусе морской пехоты США во Вьетнаме. Был консультантом на съемках фильма «Апокалипсис сегодня» 1979 года режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Всего же актер снялся в более, чем 70 фильмах и 200 эпизодах сериалов. Самая узнаваемая роль Эрми на экране — инструктор морской пехоты из «Цельнометаллической оболочки» (1987) Стенли Кубрика. За эту роль актер был номинирован на «Золотой глобус».

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