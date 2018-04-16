SpaceX попробует поймать 2-ю ступень ракеты «с помощью шара для вечеринок»

Илон Маск сообщил о том, что компания SpaceX разрабатывает «безумный план» возвращения второй ступени космической ракеты для повторного использования.
Глава SpaceX Илон Маск заявил, что его компания попробует сохранить после космического старта вторую ступень ракеты-носителя при помощи гигантского воздушного шара.
Сообщение об этом появилось на странице Маска в Twitter.
Илон Маск, владелец компании SpaceX: «Это прозвучит безумно, но SpaceX попробует вернуть с орбитальной скорости верхнюю ступень, используя гигантский шар для вечеринок».
Напомним, Space X впервые удалось посадить первую ступень ракеты-носителя в 2015 году, что получилось далеко не с первой попытки. С 2017 года компания повторно при запусках использует уже летавшую первую ступень ракеты-носителя.
Сообщение об этом появилось на странице Маска в Twitter.
Илон Маск, владелец компании SpaceX: «Это прозвучит безумно, но SpaceX попробует вернуть с орбитальной скорости верхнюю ступень, используя гигантский шар для вечеринок».
SpaceX will try to bring rocket upper stage back from orbital velocity using a giant party balloon— Elon Musk (@elonmusk) 15 апреля 2018 г.
Напомним, Space X впервые удалось посадить первую ступень ракеты-носителя в 2015 году, что получилось далеко не с первой попытки. С 2017 года компания повторно при запусках использует уже летавшую первую ступень ракеты-носителя.
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