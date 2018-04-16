Супруги <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Супруги 16+
    •  

    SpaceX попробует поймать 2-ю ступень ракеты «с помощью шара для вечеринок»

    комментировать

    SpaceX попробует поймать 2-ю ступень ракеты «с помощью шара для вечеринок»

    SpaceX попробует поймать <nobr>2-ю</nobr> ступень ракеты «с помощью шара для вечеринок»

    Илон Маск сообщил о том, что компания SpaceX разрабатывает «безумный план» возвращения второй ступени космической ракеты для повторного использования.

    Глава SpaceX Илон Маск заявил, что его компания попробует сохранить после космического старта вторую ступень ракеты-носителя при помощи гигантского воздушного шара.

    Сообщение об этом появилось на странице Маска в Twitter.

    Илон Маск, владелец компании SpaceX: «Это прозвучит безумно, но SpaceX попробует вернуть с орбитальной скорости верхнюю ступень, используя гигантский шар для вечеринок».




    Напомним, Space X впервые удалось посадить первую ступень ракеты-носителя в 2015 году, что получилось далеко не с первой попытки. С 2017 года компания повторно при запусках использует уже летавшую первую ступень ракеты-носителя.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru