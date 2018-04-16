В Тульской области локомотив столкнулся на переезде с грузовиком

По предварительной информации, в результате столкновения грузовика и поезда в городе Ефремов никто не пострадал.
В пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что столкновение локомотива и грузовика произошло в ночь на понедельник в городе Ефремов.
Олег Трунов, руководитель пресс-службы Тульского отделения Московской железной дороги: «15 апреля, примерно в 23:20, на 343 километре Московской железной дороги по пути от предприятия „Каргил“ выезжал грузовой состав и врезался в большегруз „ДАФ“. По предварительным данным, он выехал на переезд при запрещающих сигналах светофора. Пострадавших нет».
В результате происшествия оба транспортных средства получили повреждения, из грузовика рассыпался цемент, пишет ТАСС. К ликвидации последствий аварии привлечены специалисты МЧС.
Олег Трунов: «На график движения грузовых и пассажирских поездов по основным составам авария не повлияла».
Олег Трунов, руководитель пресс-службы Тульского отделения Московской железной дороги: «15 апреля, примерно в 23:20, на 343 километре Московской железной дороги по пути от предприятия „Каргил“ выезжал грузовой состав и врезался в большегруз „ДАФ“. По предварительным данным, он выехал на переезд при запрещающих сигналах светофора. Пострадавших нет».
В результате происшествия оба транспортных средства получили повреждения, из грузовика рассыпался цемент, пишет ТАСС. К ликвидации последствий аварии привлечены специалисты МЧС.
Олег Трунов: «На график движения грузовых и пассажирских поездов по основным составам авария не повлияла».
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