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    В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9

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    В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9

    В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9

    Мощное землетрясение зафиксировано в Индонезии на расстоянии 85 км от города с населением 100 тысяч человек.

    Как сообщается на сайте Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился в море, недалеко от острова Тернате, в 85 километрах от одноименного города с населением около 100 тысяч жителей. Очаг залегания находился на глубине 36 кимлометров.

    О разрушениях и пострадавших информации не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

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