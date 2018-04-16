В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9

Мощное землетрясение зафиксировано в Индонезии на расстоянии 85 км от города с населением 100 тысяч человек.
Как сообщается на сайте Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился в море, недалеко от острова Тернате, в 85 километрах от одноименного города с населением около 100 тысяч жителей. Очаг залегания находился на глубине 36 кимлометров.
О разрушениях и пострадавших информации не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
О разрушениях и пострадавших информации не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Комментарии