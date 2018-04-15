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    Минобороны РФ: более 59 тысяч сирийцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте

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    • Фото: Reuters © 2018, Omar Sanadiki
    Минобороны РФ: более 59 тысяч сирийцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте

    Минобороны РФ: более 59 тысяч сирийцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте

    Минобороны РФ: более 59 тысяч сирийцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте
  • Фото: Reuters © 2018, Omar Sanadiki

    • В результате проводимой российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарной операции в свои дома смогли вернуться 59 тысяч жителей Восточной Гуты, сообщили в Минобороны РФ.

    Юрий Евтушенко, начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР: «Благодаря предпринимаемым усилиям российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирийской Арабской Республики в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 59 003 жителя Восточной Гуты».

    Евтушенко сообщил, что российские специалисты оказывают содействие в обеспечении безопасности работы экспертов ОЗХО.

    Юрий Евтушенко«Центром по примирению оказывается всестороннее содействие в обеспечении свободной, беспрепятственной и безопасной работы представителей специальной миссии Организации по запрещению химического оружия».

    По словам Евтушенко, за последние сутки российские военные доставили гуманитарную помощь жителям населенных пунктов Кисуа в Дамаске и Телль-Хасель в провинции Алеппо. Общий вес гуманитарного груза составил 2,9 тонны. Кроме того, российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 133 сирийцам, в том числе 66 детям.

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