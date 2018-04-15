Минобороны РФ: более 59 тысяч сирийцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте

В результате проводимой российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарной операции в свои дома смогли вернуться 59 тысяч жителей Восточной Гуты, сообщили в Минобороны РФ.

Юрий Евтушенко, начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР: «Благодаря предпринимаемым усилиям российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирийской Арабской Республики в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 59 003 жителя Восточной Гуты».



Евтушенко сообщил, что российские специалисты оказывают содействие в обеспечении безопасности работы экспертов ОЗХО.



Юрий Евтушенко«Центром по примирению оказывается всестороннее содействие в обеспечении свободной, беспрепятственной и безопасной работы представителей специальной миссии Организации по запрещению химического оружия».



По словам Евтушенко, за последние сутки российские военные доставили гуманитарную помощь жителям населенных пунктов Кисуа в Дамаске и Телль-Хасель в провинции Алеппо. Общий вес гуманитарного груза составил 2,9 тонны. Кроме того, российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 133 сирийцам, в том числе 66 детям.