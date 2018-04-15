Макрон рассказал журналистам о предстоящем визите в Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил журналистам, что собирается в мае приехать в Россию.
Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в прямом эфире BFMTV, подтвердил, что собирается посетить Россию.
Эммануэль Макрон, президент Франции: «Да, я поеду в Санкт-Петербург в мае».
Отвечая на вопросы журналистов Макрон сообщил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным на полях Петербургского международного экономического форума 24–25 мая.
Президенты России и Франции провели встречу в Версале мае 2017 года. Владимир Путин пригласил французского коллегу на ПМЭФ, напоминает ТАСС.
Эммануэль Макрон, президент Франции: «Да, я поеду в Санкт-Петербург в мае».
Отвечая на вопросы журналистов Макрон сообщил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным на полях Петербургского международного экономического форума 24–25 мая.
Президенты России и Франции провели встречу в Версале мае 2017 года. Владимир Путин пригласил французского коллегу на ПМЭФ, напоминает ТАСС.
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