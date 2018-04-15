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    «Манчестер Сити» в пятый раз в истории стал чемпионом Англии

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    «Манчестер Сити» в пятый раз в истории стал чемпионом Англии

    «Манчестер Сити» в пятый раз в истории стал чемпионом Англии

    «Манчестер Сити» в пятый раз в истории стал победителем чемпиона Англии по футболу. Команда вырвалась на первое место досрочно, после того как «Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Бромвич Альбион» в матче 34-го тура.

    «Манчестер Юнайтед» встретился с «Вест Бромвичем» в воскресенье. Матч завершился со счетом 0:1. Автором единственного гола стал нападающий «дроздов» Джей Родригес. Он забил в ворота противника на 73-й минуте матча.

    Таким образом, после этой игры на счету «Манчестер Юнайтед», который занимал второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, осталось 71 очко после 33 матчей. У лидирующего «Манчестер Сити» — 87 баллов. Поэтому, даже в случае побед в оставшихся пяти матчах, «Манчестер Юнайтед» сможет набрать максимум 85 очков и уже не сможет догнать «горожан», передает «Р-Спорт».

    Добавим, что для «Манчестер Сити» это уже пятая победа в чемпионате. Команда завоевывала трофей в сезонах 1936/37, 1967/68, 2011/12 и 2013/14. И второй титул для главного тренера команды Хосепа Гвардиолы. Ранее «Манчестер Сити» под его руководством выиграли Кубок лиги.

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