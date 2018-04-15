Пожар и взрыв в Новосибирске сняли на видео

В Новосибирске
из-за взрывов баллонов с газом произошел пожар. Огонь перекинулся на дома частного сектора.
Как сообщают очевидцы порталу НДН Инфо, очаг пожара находился в хозяйственной пристройке, где хранились баллоны с газом.
В результате мощного взрыва газа огонь быстро перекинулся на соседние дома. Пламенем была охвачена улица Сухарная.
Пожару присвоили второй номер сложности, к месту ЧП стянули около 15 пожарных машин. Трудности при тушении вызывало отсутствие вблизи пожарных гидрантов.
В соцсетях сообщают, что в итоге пожарным удалось локализовать возгорание.
В результате мощного взрыва газа огонь быстро перекинулся на соседние дома. Пламенем была охвачена улица Сухарная.
Пожару присвоили второй номер сложности, к месту ЧП стянули около 15 пожарных машин. Трудности при тушении вызывало отсутствие вблизи пожарных гидрантов.
В соцсетях сообщают, что в итоге пожарным удалось локализовать возгорание.
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