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    Пожар и взрыв в Новосибирске сняли на видео. Новосибирск, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПожар и взрыв в Новосибирске сняли на видео

    Пожар и взрыв в Новосибирске сняли на видео

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    • Фото: АСТ-54
    Пожар и взрыв в Новосибирске сняли на видео

    Пожар и взрыв в Новосибирске сняли на видео

    Пожар и взрыв в Новосибирске сняли на видео
    • Фото: АСТ-54

      • В Новосибирске из-за взрывов баллонов с газом произошел пожар. Огонь перекинулся на дома частного сектора.

      Как сообщают очевидцы порталу НДН Инфо, очаг пожара находился в хозяйственной пристройке, где хранились баллоны с газом.

      В результате мощного взрыва газа огонь быстро перекинулся на соседние дома. Пламенем была охвачена улица Сухарная.

      Пожару присвоили второй номер сложности, к месту ЧП стянули около 15 пожарных машин. Трудности при тушении вызывало отсутствие вблизи пожарных гидрантов.

      В соцсетях сообщают, что в итоге пожарным удалось локализовать возгорание.

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