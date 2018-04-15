В Греции украинского моряка посадили на 70 лет за перевозку нелегалов

Украинский моряк Анатолий Черкасский, по решению греческого суда, получил 70 лет тюрьмы за перевозку нелегальных беженцев из Сирии.

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Украинец работал помощником капитана греческого корабля и был арестован за то, что на судне оказались нелегальные беженцы из Сирии. По словам украинца, он о них ничего не узнал. Тем не менее еще в 2015 году его приговорили к 204 годам, однако адвокаты подали апелляцию на приговор. И поначалу украинец был уверен, что его освободят.



Анатолий Черкасский, украинский моряк: «Апелляционный суд мне дал семь лет, что по греческой системе перерасчета означает 32 месяца. Это именно тот срок, который я уже отбыл в тюрьме. Так мне в зале суда сказала переводчик, после чего вместе с адвокатом она меня поздравила».



Между тем спустя две недели Черкасский узнал, что ему придется провести в греческой тюрьме 70 лет. При этом, по словам моряка, и переводчик, и адвокат уверяют, что в зале суда говорилось о совсем другом сроке.



Тем временем в украинском МИД заявили, что о случае Черкасского можно будет предметно говорить только после внимательного его изучения. Также там сообщили, что в тюрьмах Греции сейчас находятся 148 украинцев.