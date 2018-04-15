Слияние бизнеса и власти: зачем Facebook ищет в утечке данных «русский след»

Как изменить соцсеть, не изменяя себе, непонятно, а извинениями отделаться уже нельзя. Марк Цукерберг делает проверенный ход: обвиняет Россию и говорит о холодной войне.
Попытка прикрыться Россией и «Простите меня, американцы» в исполнении Цукерберга прозвучали слишком дежурно, как если бы основателя Facebook поймали на мелком жульничестве, но утечка личных данных пользователей намного опаснее: подорваны вера в демократию и право на тайну частной жизни.
Даррин Порчер, эксперт по кибербезопасности: «У нас больше нет этого чувства доверия, конфиденциальности во время работы в интернете, потому что информация используется совсем не так, как предполагалось. Я бы не сказал, что Facebook — это угроза демократии, но доверие к нему сейчас подорвано».
Самый страшный грех Facebook, по сути, один: дело Cambridge Analytica. Эта британская консалтинговая компания смогла получить личные данные пользователей и использовать их для адресной и эффективной политической рекламы. Революцию провернули технологи из штаба Дональда Трампа — клиенты Cambridge Analytica. Считается, что именно с помощью этих методик Трамп стал 45-м президентом США. На вопрос, могли ли эти данные получить русские, Цукерберг ответить не может.
Финансовый успех соцсети — это реклама. Цукерберг объясняет, что Facebook не торгует данными пользователей, а доставляет рекламу до адресатов самостоятельно. Хотя еще недавно соцсеть позволяла самим разработчикам эти данные собирать. Один из таких тестов — в онлайн-викторине британского ученого Когана — прошли 300 тысяч американцев, и приложение получило доступ к списку контактов каждого из них. А это почти 90 миллионов человек.
Собравший все личные данные Коган сделал из них психометрическую карту избирателей и продал ее Cambridge Analytica. О фактическом вмешательстве в выборы союзников, но иностранцев — британцев — в Facebook знали с 2015 года, но ничего не сделал. Сегодня Цукерберг вместе со всеми обвиняет Россию.
Сенаторы устроили Цукербергу допрос с пристрастием. Многие искренне гнули «русскую» линию, но большая часть отнеслась к миллиардеру как к дорогому гостю. Дело в том, что Цукерберг, а также владельцы Google, Amazon, Microsoft не жалеют денег на лоббирование законов. Ежегодно только Facebook тратит более 11 миллионов долларов на лоббистов, а еще нужно платить дивиденды конгрессменам. Это слияние большого бизнеса и власти настолько выгодно всем сторонам, что глава Facebook и сам готов искать русский след, сотрудничать со спецслужбами и даже просить ввести цензуру в своей уютной империи — для блага пользователей.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Антона Пономарёва.
Даррин Порчер, эксперт по кибербезопасности: «У нас больше нет этого чувства доверия, конфиденциальности во время работы в интернете, потому что информация используется совсем не так, как предполагалось. Я бы не сказал, что Facebook — это угроза демократии, но доверие к нему сейчас подорвано».
Самый страшный грех Facebook, по сути, один: дело Cambridge Analytica. Эта британская консалтинговая компания смогла получить личные данные пользователей и использовать их для адресной и эффективной политической рекламы. Революцию провернули технологи из штаба Дональда Трампа — клиенты Cambridge Analytica. Считается, что именно с помощью этих методик Трамп стал 45-м президентом США. На вопрос, могли ли эти данные получить русские, Цукерберг ответить не может.
Финансовый успех соцсети — это реклама. Цукерберг объясняет, что Facebook не торгует данными пользователей, а доставляет рекламу до адресатов самостоятельно. Хотя еще недавно соцсеть позволяла самим разработчикам эти данные собирать. Один из таких тестов — в онлайн-викторине британского ученого Когана — прошли 300 тысяч американцев, и приложение получило доступ к списку контактов каждого из них. А это почти 90 миллионов человек.
Собравший все личные данные Коган сделал из них психометрическую карту избирателей и продал ее Cambridge Analytica. О фактическом вмешательстве в выборы союзников, но иностранцев — британцев — в Facebook знали с 2015 года, но ничего не сделал. Сегодня Цукерберг вместе со всеми обвиняет Россию.
Сенаторы устроили Цукербергу допрос с пристрастием. Многие искренне гнули «русскую» линию, но большая часть отнеслась к миллиардеру как к дорогому гостю. Дело в том, что Цукерберг, а также владельцы Google, Amazon, Microsoft не жалеют денег на лоббирование законов. Ежегодно только Facebook тратит более 11 миллионов долларов на лоббистов, а еще нужно платить дивиденды конгрессменам. Это слияние большого бизнеса и власти настолько выгодно всем сторонам, что глава Facebook и сам готов искать русский след, сотрудничать со спецслужбами и даже просить ввести цензуру в своей уютной империи — для блага пользователей.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Антона Пономарёва.
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