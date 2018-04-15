К отравлению в Солсбери может быть причастен жених Юлии Скрипаль

Швейцарские эксперты установили, что Скрипаля могли отравить веществом, которое никогда не производилось в России. BZ действует 4 дня и применяется для временного выведения из строя живой силы. Почему Юлия Скрипаль, вывезенная на секретную военную базу, может подозревать в отравлении отца своего жениха, который исчез в неизвестном направлении?
Премьер Британии Тереза Мэй в каждом заявлении по Сирии добавляет: «Мы против химоружия, русские должны понять, что мы требуем остановить его применение — в том числе и в Европе». Но ведь Россия тоже против химоружия. И уничтожила свои запасы под контролем международных экспертов — тех самых, что разбираются с делом Скрипаля. Они уже объявили: экспертизу закончили, выводы — в двух частях, открытой и закрытой. В открытой — подтверждение: да, Скрипаля отравили высокотоксичным веществом. Каким — в закрытой части. И все заинтригованы: неужели хотя бы в этом деле появились хоть какие-то доказательства? Ведь, по-хорошему, всем уже очень неловко ждать.
И в этой ситуации секретная часть доклада, обещающая название и формулу отравляющего вещества, политикам не важна, поскольку если это правда «Новичок», то его формула почти 30 лет уже известна всему миру. Здесь достаточно открытой части, по которой можно сделать свои выводы. Международные эксперты объявляют: да, отравляющее вещество применено, но оно было таким чистым, что оказалось вовсе без примесей. Лондон делает свой вывод: если без примесей, значит, применена государственная лаборатория. Государство может быть одно — только Россия. Москва делает свой вывод: если вещество такое чистое, что оказалось без примесей, значит государство-производитель определить невозможно. Значит, заявления Лондона, что это Россия, являются безосновательными.
Ведь одна из лабораторий ОЗХО в Швейцарском городе Шпиц свои выводы отправила всем сторонам — на условиях конфиденциальности. Москва их решила обнародовать — потому что речь идет о жизнях людей, и потому что игра в секретность уже не идет на пользу делу.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «В пробах обнаружены следы токсичного химикаты BZ и его прекурсора, относящихся к химическому оружию второй категории в соответствии с КЗХО. BZ является нервно-паралитическим отравляющим веществом, временно выводящим человека из строя. Психотоксичный эффект достигается через 30–60 минут после применения и длится до 4 суток. Данная рецептура находилась на вооружении армий США, Великобритании и других стран НАТО. В Советском Союзе и России разработок и накопления подобных химических соединений не осуществлялось. Кроме того, в образцах так же выявлены следы вещества А234 в исходном состоянии и значительной концентрации».
И первая же реакция — от того, кто знает формулу «Новичка», — Вила Мирзаянова. Вывод ОЗХО, говорит он, слишком странный, они должны были найти продукты распада, если они нашли чистое вещество, значит это не «Новичок». То есть экспертам вместо «Новичка» могли предложить для сравнения фальшивый эталон из библиотеки.
Доминик Делавард, генерал в отставке, экс-руководитель ситуационного центра электронной разведки Министерства обороны Франции: «Я проанализировал всю поступающую информацию и могу сказать: это постановка с вероятностью 99%. Если британцы не врут сейчас, и Скрипали поправились, значит это не было боевым веществом. А то, что к ним не подпускают прессу, означает одно: их хотят изолировать. Мой вердикт — подделка».
Известно, что Юлия Скрипаль находится в неком безопасном месте — вероятно, на секретной военной базе где-то на юге Британии. В каком она состоянии, в каком она настроении — ничего не известно, никаких свидетельств. Скотленд-Ярд лишь распространил ее заявление о том, что она скучает по персоналу больницы, который очень хорошо к ней относился, отказывается от консульских услуг и контактов с родственниками по идеологическим соображениям. Сама она написала это заявление или нет, добровольно или под давлением, сказать невозможно.
Энни Машон, бывшая сотрудница Службы безопасности Великобритании МИ-5, Брюссель. Бельгия: «То, что Скрипалей обещают перевезти в Америку и дать новые личности, говорит о нескольких очень плохих вещах. Во-первых, британские спецслужбы не могут гарантировать их безопасность на острове. Во-вторых, в дело вмешалось ЦРУ. В-третьих, мы в принципе можем никогда не увидеть больше Скрипалей и никогда не узнаем, что произошло на самом деле. Ведь подумайте: даже в ходе дела Литвиненко появилось его фото с больничной койки, а речь шла ведь о радиоактивном заражении. В деле Скрипалей — ни одного фото, и такое впечатление, что обращение Юлии написано офицерами Скотленд-Ярда».
И уже пошли упорные слухи, что все может оказаться совсем просто. Что Юлия переживает: в Москве сразу после ее отравления пропал жених — Степан Викеев. В газетах — одно его фото через лобовое стекло. Пропал так, что не может найти вся полиция Москвы. И Юлия боится, что именно он — ключ ко всем тайнам: жили два года вместе, его мать работала где-то рядом со спецслужбами, была против женитьбы на дочери предателя. Степана считала непризнанным гением. В последний раз его видел прораб — в квартире, которую сын ремонтировал к свадьбе. И якобы Степан был не очень в себе.
Подробнее — в материале программы «Итоги недели» с Ирадой Зейноловой.
И в этой ситуации секретная часть доклада, обещающая название и формулу отравляющего вещества, политикам не важна, поскольку если это правда «Новичок», то его формула почти 30 лет уже известна всему миру. Здесь достаточно открытой части, по которой можно сделать свои выводы. Международные эксперты объявляют: да, отравляющее вещество применено, но оно было таким чистым, что оказалось вовсе без примесей. Лондон делает свой вывод: если без примесей, значит, применена государственная лаборатория. Государство может быть одно — только Россия. Москва делает свой вывод: если вещество такое чистое, что оказалось без примесей, значит государство-производитель определить невозможно. Значит, заявления Лондона, что это Россия, являются безосновательными.
Ведь одна из лабораторий ОЗХО в Швейцарском городе Шпиц свои выводы отправила всем сторонам — на условиях конфиденциальности. Москва их решила обнародовать — потому что речь идет о жизнях людей, и потому что игра в секретность уже не идет на пользу делу.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «В пробах обнаружены следы токсичного химикаты BZ и его прекурсора, относящихся к химическому оружию второй категории в соответствии с КЗХО. BZ является нервно-паралитическим отравляющим веществом, временно выводящим человека из строя. Психотоксичный эффект достигается через 30–60 минут после применения и длится до 4 суток. Данная рецептура находилась на вооружении армий США, Великобритании и других стран НАТО. В Советском Союзе и России разработок и накопления подобных химических соединений не осуществлялось. Кроме того, в образцах так же выявлены следы вещества А234 в исходном состоянии и значительной концентрации».
И первая же реакция — от того, кто знает формулу «Новичка», — Вила Мирзаянова. Вывод ОЗХО, говорит он, слишком странный, они должны были найти продукты распада, если они нашли чистое вещество, значит это не «Новичок». То есть экспертам вместо «Новичка» могли предложить для сравнения фальшивый эталон из библиотеки.
Доминик Делавард, генерал в отставке, экс-руководитель ситуационного центра электронной разведки Министерства обороны Франции: «Я проанализировал всю поступающую информацию и могу сказать: это постановка с вероятностью 99%. Если британцы не врут сейчас, и Скрипали поправились, значит это не было боевым веществом. А то, что к ним не подпускают прессу, означает одно: их хотят изолировать. Мой вердикт — подделка».
Известно, что Юлия Скрипаль находится в неком безопасном месте — вероятно, на секретной военной базе где-то на юге Британии. В каком она состоянии, в каком она настроении — ничего не известно, никаких свидетельств. Скотленд-Ярд лишь распространил ее заявление о том, что она скучает по персоналу больницы, который очень хорошо к ней относился, отказывается от консульских услуг и контактов с родственниками по идеологическим соображениям. Сама она написала это заявление или нет, добровольно или под давлением, сказать невозможно.
Энни Машон, бывшая сотрудница Службы безопасности Великобритании МИ-5, Брюссель. Бельгия: «То, что Скрипалей обещают перевезти в Америку и дать новые личности, говорит о нескольких очень плохих вещах. Во-первых, британские спецслужбы не могут гарантировать их безопасность на острове. Во-вторых, в дело вмешалось ЦРУ. В-третьих, мы в принципе можем никогда не увидеть больше Скрипалей и никогда не узнаем, что произошло на самом деле. Ведь подумайте: даже в ходе дела Литвиненко появилось его фото с больничной койки, а речь шла ведь о радиоактивном заражении. В деле Скрипалей — ни одного фото, и такое впечатление, что обращение Юлии написано офицерами Скотленд-Ярда».
И уже пошли упорные слухи, что все может оказаться совсем просто. Что Юлия переживает: в Москве сразу после ее отравления пропал жених — Степан Викеев. В газетах — одно его фото через лобовое стекло. Пропал так, что не может найти вся полиция Москвы. И Юлия боится, что именно он — ключ ко всем тайнам: жили два года вместе, его мать работала где-то рядом со спецслужбами, была против женитьбы на дочери предателя. Степана считала непризнанным гением. В последний раз его видел прораб — в квартире, которую сын ремонтировал к свадьбе. И якобы Степан был не очень в себе.
Подробнее — в материале программы «Итоги недели» с Ирадой Зейноловой.
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