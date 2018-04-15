Пираты XXI века: Киев обещает брать на абордаж российские корабли

Экипаж сейнера «Норд» не может вернуться в Россию, пограничники требуют, чтобы крымские моряки предъявили украинские паспорта, капитана корабля допрашивает СБУ. Киев решил захватывать российские суда и держать в заложниках экипажи, не впуская их на родину. Не пора ли громко объявить, что в Азовском море завелись пираты, такие же, как в Аденском заливе, и начать с ними бороться по всем законам мореплавания?
Украинских прокуроров может накрывать приступ легкой паники. Начальники из Киева ждут суда и приговора капитану Горбенко, а он на свободе, за штурвалом и в Крыму. Владимир и Николай Горбенко похожи друг на друга, словно близнецы. Младший — Николай, тоже капитан, на таком же рыболовецком сейнере, следит за судьбой брата и его команды в редкие минуты отдыха, хотя напряженный график промыслов, видимо, и не проблема больше.
Владимир Горбенко, капитан сейнера: «Как мы будем идти рыбалить — не имею представления. Лично я, пока не будет предписания или охраны, не собираюсь идти в Азовское море».
Арест команды судна «Норд» — прямой намек украинских контроллеров всем крымским рыбакам. Их буквальный месседж: хотите рыбу удить — готовьтесь к арестам и посадкам. В Киеве прекрасно знают, что здесь нельзя рыбачить, не нарушая киевские правила о выезде из оккупированных, как они считают, территорий. Вот как сейчас уходит сейнер из Керчи за килькой, идет он в море Черное, то есть по старым картам, идет в российские территориальные воды, не запросив при этом разрешение у украинской власти.
В Крыму сейчас завершается путина кильки, в августе грядет сезон бычка в Азовском море. А тогда уже одни молитвы не помогут. Ловить придется там, где «Норд» схватили. Последние ящики с добычей считают на обоих берегах Азова. Россияне думают, на что кормить семью ближайшей осенью, рыбаки из Украины не понимают, как до осени дожить. В море Черное им не попасть, а в Азовском из-за собственных властей рыбалка кончилась, не успев начаться.
Владимир Горбенко: «Они понимали, чем это закончится. Сейчас у них флот стоит, они выходить боятся. Даже когда задержание „Норда“ произошло, люди по рации кричали: вы что творите?! Сами украинцы кричали. С ними общались и общаемся, вообще никаких проблем с ними нет».
Евгения Горбенко, мать задержанного капитана сейнера «Норд»: «Помогите! Материнское сердце разрывается, прошу вас, мы одни единые, нас разделить никогда никто не сможет».
Но в Киеве пытаются, раздавая те приказы, от которых их же подчиненные закусывают губы. Охрана ночью тайно кормит крымских моряков, а утром конвоирует на очередной допрос. Это новые реалии украинской власти, когда низы уже с трудом могут делать то, что наверху хотят. Подробности — в репортаже корреспондента Анатолия Майорова.
Владимир Горбенко, капитан сейнера: «Как мы будем идти рыбалить — не имею представления. Лично я, пока не будет предписания или охраны, не собираюсь идти в Азовское море».
Арест команды судна «Норд» — прямой намек украинских контроллеров всем крымским рыбакам. Их буквальный месседж: хотите рыбу удить — готовьтесь к арестам и посадкам. В Киеве прекрасно знают, что здесь нельзя рыбачить, не нарушая киевские правила о выезде из оккупированных, как они считают, территорий. Вот как сейчас уходит сейнер из Керчи за килькой, идет он в море Черное, то есть по старым картам, идет в российские территориальные воды, не запросив при этом разрешение у украинской власти.
В Крыму сейчас завершается путина кильки, в августе грядет сезон бычка в Азовском море. А тогда уже одни молитвы не помогут. Ловить придется там, где «Норд» схватили. Последние ящики с добычей считают на обоих берегах Азова. Россияне думают, на что кормить семью ближайшей осенью, рыбаки из Украины не понимают, как до осени дожить. В море Черное им не попасть, а в Азовском из-за собственных властей рыбалка кончилась, не успев начаться.
Владимир Горбенко: «Они понимали, чем это закончится. Сейчас у них флот стоит, они выходить боятся. Даже когда задержание „Норда“ произошло, люди по рации кричали: вы что творите?! Сами украинцы кричали. С ними общались и общаемся, вообще никаких проблем с ними нет».
Евгения Горбенко, мать задержанного капитана сейнера «Норд»: «Помогите! Материнское сердце разрывается, прошу вас, мы одни единые, нас разделить никогда никто не сможет».
Но в Киеве пытаются, раздавая те приказы, от которых их же подчиненные закусывают губы. Охрана ночью тайно кормит крымских моряков, а утром конвоирует на очередной допрос. Это новые реалии украинской власти, когда низы уже с трудом могут делать то, что наверху хотят. Подробности — в репортаже корреспондента Анатолия Майорова.
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