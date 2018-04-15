Сервис Opera VPN объявил о прекращении работы

Сервис Opera VPN, который позволяет обходить блокировки сайтов, перестанет работать 30 апреля 2018 года.
Opera Software объявила о скором прекращении работы приложений Opera VPN для iOS и Android. Об этом сообщается в заявлении на сайте разработчика. Приложение перестанет работать 30 апреля 2018 года. Причины этого решения разработчики не назвали, но заверили пользователей, что продолжат «заботиться о конфиденциальности» пользователей, и объявили о специальных предложениях для пользователей платных сервисов.
Приложение Opera VPN вышло в лидеры по количеству скачиваний в онлайн-магазинах в России после решения Таганского суда о блокировке мессенджера Telegram. Напомним, иск с требованием заблокировать мессенджер на территории РФ был подан Роскомнадзором. В ходе заседания представитель ведомства заявил, что распространяемая в мессенджере информация может угрожать «Российской Федерации и жизням граждан». Он уточнил, что Telegram в своих целях могут использовать террористические и экстремистские организации.
Юристы мессенджера уже заявили, что намерены обжаловать решение суда.
Приложение Opera VPN вышло в лидеры по количеству скачиваний в онлайн-магазинах в России после решения Таганского суда о блокировке мессенджера Telegram. Напомним, иск с требованием заблокировать мессенджер на территории РФ был подан Роскомнадзором. В ходе заседания представитель ведомства заявил, что распространяемая в мессенджере информация может угрожать «Российской Федерации и жизням граждан». Он уточнил, что Telegram в своих целях могут использовать террористические и экстремистские организации.
Юристы мессенджера уже заявили, что намерены обжаловать решение суда.
Комментарии