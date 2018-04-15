В Махачкале при стрельбе в ресторане погиб человек

В одном из ресторанов Махачкалы произошла стрельба. В результате были ранены несколько человек, один из них скончался в больнице.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД, перестрелка началась около 12:30 ночи в одном из ресторанов города. Между посетителями возник конфликт, который вскоре перерос в перестрелку.
В результате ранения получили три человека. Все они были госпитализированы. Одного из пострадавших спасти не удалось, он умер в больнице.
В городе объявлен план «Перехват», полицейские ищут участников конфликта. По предварительным данным, их было несколько человек. Часть из них скрылась с места происшествия.
В результате ранения получили три человека. Все они были госпитализированы. Одного из пострадавших спасти не удалось, он умер в больнице.
В городе объявлен план «Перехват», полицейские ищут участников конфликта. По предварительным данным, их было несколько человек. Часть из них скрылась с места происшествия.
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