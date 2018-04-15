Новые русские сенсации <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Новые русские сенсации 16+
    •  

    В Махачкале при стрельбе в ресторане погиб человек

    комментировать

    В Махачкале при стрельбе в ресторане погиб человек

    В Махачкале при стрельбе в ресторане погиб человек

    В одном из ресторанов Махачкалы произошла стрельба. В результате были ранены несколько человек, один из них скончался в больнице.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД, перестрелка началась около 12:30 ночи в одном из ресторанов города. Между посетителями возник конфликт, который вскоре перерос в перестрелку.

    В результате ранения получили три человека. Все они были госпитализированы. Одного из пострадавших спасти не удалось, он умер в больнице.

    В городе объявлен план «Перехват», полицейские ищут участников конфликта. По предварительным данным, их было несколько человек. Часть из них скрылась с места происшествия.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru