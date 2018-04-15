Следствие вели… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Следствие вели… 16+
    •  

    Трамп назвал удары по Сирии «идеально выполненными»

    3 комментария
    • Фото: Reuters © 2018, Yuri Gripas
    Трамп назвал удары по Сирии «идеально выполненными»

    Трамп назвал удары по Сирии «идеально выполненными»

    Трамп назвал удары по Сирии «идеально выполненными»
  • Фото: Reuters © 2018, Yuri Gripas

    • Президент США Дональд Трамп назвал военную операцию в Сирии настолько «идеальной», что американские СМИ не смогут ее дискредитировать.

    Президент США Дональд Трамп снова высказался в Twitter о военной операции в Сирии. Он назвал ее «идеальной».

    Дональд Трамп, президент США: «Операция в Сирии была выполнена настолько идеально, с такой аккуратностью, что единственный способ, которым могут воспользоваться пишущие фейковые новости СМИ, чтобы ее дискредитировать, только использовать мое выражение „миссия выполнена“. Я знаю, что они за это ухватятся, но полагал, что это настолько великолепный военный термин, что он должен был появиться вновь. Использовать часто!»



    Накануне Трамп написал в своем микроблоге, что США, Франция и Британия отлично справились с нанесением ракетных ударов по Сирии, а в конце добавил: «Миссия выполнена!». Эта фраза вызвала бурную реакцию. СМИ вспомнили, что такое же выражение в 2003-м использовал экс-президент США Джордж Буш-младший после вторжения в Ирак; журналисты также подчеркнули, что тогда «миссия оказалась не выполнена».

    В соцсетях под твитами Трампа множатся отрицательные комментарии: президента обвиняют в том, что ударом по Сирии он в том числе пытается отвлечь внимание от скандалов вокруг своего имени.

    Рано утром в субботу вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по целям в Сирии. По предварительным данным, в результате удара три человека пострадали, погибших нет. НАТО поддержало решение коалиции. Россия созвала экстренное заседание Совета безопасности (СБ) ООН, где представила свой проект резолюции. СБ документ отклонил: из 15 членов Совета его поддержали только трое.

    В Генштабе ВС РФ заявили, что всего страны Запада применили в Сирии 103 ракеты, в том числе Tomahawk. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету. На российских базах в Сирии выявили пуски ракет с морских и воздушных носителей США и Великобритании, при этом анонсированного участия французской авиации зафиксировано не было, отметили российские военные.

    Новости по теме

    Ситуация в Сирии

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru