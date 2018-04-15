Трамп назвал удары по Сирии «идеально выполненными»

Президент США Дональд Трамп назвал военную операцию в Сирии настолько «идеальной», что американские СМИ не смогут ее дискредитировать.
Президент США Дональд Трамп снова высказался в Twitter о военной операции в Сирии. Он назвал ее «идеальной».
Дональд Трамп, президент США: «Операция в Сирии была выполнена настолько идеально, с такой аккуратностью, что единственный способ, которым могут воспользоваться пишущие фейковые новости СМИ, чтобы ее дискредитировать, только использовать мое выражение „миссия выполнена“. Я знаю, что они за это ухватятся, но полагал, что это настолько великолепный военный термин, что он должен был появиться вновь. Использовать часто!»
Накануне Трамп написал в своем микроблоге, что США, Франция и Британия отлично справились с нанесением ракетных ударов по Сирии, а в конце добавил: «Миссия выполнена!». Эта фраза вызвала бурную реакцию. СМИ вспомнили, что такое же выражение в 2003-м использовал экс-президент США Джордж Буш-младший после вторжения в Ирак; журналисты также подчеркнули, что тогда «миссия оказалась не выполнена».
В соцсетях под твитами Трампа множатся отрицательные комментарии: президента обвиняют в том, что ударом по Сирии он в том числе пытается отвлечь внимание от скандалов вокруг своего имени.
Рано утром в субботу вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по целям в Сирии. По предварительным данным, в результате удара три человека пострадали, погибших нет. НАТО поддержало решение коалиции. Россия созвала экстренное заседание Совета безопасности (СБ) ООН, где представила свой проект резолюции. СБ документ отклонил: из 15 членов Совета его поддержали только трое.
В Генштабе ВС РФ заявили, что всего страны Запада применили в Сирии 103 ракеты, в том числе Tomahawk. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету. На российских базах в Сирии выявили пуски ракет с морских и воздушных носителей США и Великобритании, при этом анонсированного участия французской авиации зафиксировано не было, отметили российские военные.
Дональд Трамп, президент США: «Операция в Сирии была выполнена настолько идеально, с такой аккуратностью, что единственный способ, которым могут воспользоваться пишущие фейковые новости СМИ, чтобы ее дискредитировать, только использовать мое выражение „миссия выполнена“. Я знаю, что они за это ухватятся, но полагал, что это настолько великолепный военный термин, что он должен был появиться вновь. Использовать часто!»
The Syrian raid was so perfectly carried out, with such precision, that the only way the Fake News Media could demean was by my use of the term «Mission Accomplished.» I knew they would seize on this but felt it is such a great Military term, it should be brought back. Use often!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 апреля 2018 г.
Накануне Трамп написал в своем микроблоге, что США, Франция и Британия отлично справились с нанесением ракетных ударов по Сирии, а в конце добавил: «Миссия выполнена!». Эта фраза вызвала бурную реакцию. СМИ вспомнили, что такое же выражение в 2003-м использовал экс-президент США Джордж Буш-младший после вторжения в Ирак; журналисты также подчеркнули, что тогда «миссия оказалась не выполнена».
В соцсетях под твитами Трампа множатся отрицательные комментарии: президента обвиняют в том, что ударом по Сирии он в том числе пытается отвлечь внимание от скандалов вокруг своего имени.
Рано утром в субботу вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по целям в Сирии. По предварительным данным, в результате удара три человека пострадали, погибших нет. НАТО поддержало решение коалиции. Россия созвала экстренное заседание Совета безопасности (СБ) ООН, где представила свой проект резолюции. СБ документ отклонил: из 15 членов Совета его поддержали только трое.
В Генштабе ВС РФ заявили, что всего страны Запада применили в Сирии 103 ракеты, в том числе Tomahawk. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету. На российских базах в Сирии выявили пуски ракет с морских и воздушных носителей США и Великобритании, при этом анонсированного участия французской авиации зафиксировано не было, отметили российские военные.
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