На Урале после реконструкции открылся стадион «Екатеринбург Арена»

Сегодня состоялось официальное открытие реконструированного стадиона «Екатеринбург Арена». Торжественная церемония прошла при заполненный трибунах.

Сначала зрители увидели шоу барабанщиков, после чего строители передали символический ключ от стадиона футболистами местного клуба «Урал», которым предстояло сразиться с московским «Спартаком». Матч завершился сенсационной победой уральцев с минимальным счетом.



«Екатеринбург Арену» ввели в эксплуатацию в конце февраля этого года. От старого стадиона «Центральный» оставили только старый фасад, внутри же построили современную игровую зону. Этим летом, в июне на 35-тысячной «Екатеринбург Арене» пройдут четыре мачта группового этапа мундиаля. На поле встретятся команды Египта и Уругвая, Франции и Перу, Японии и Сенегала, а также Мексики и Швеции.



Также сегодня распахнул свои двери для гостей новый стадион «Нижний Новгород». На площадке перед футбольной ареной заработали аттракционы. Перед заполненными трибунами выступила группа Uma2rman. Сразу после концерта начался первый в истории стадиона матч между местным клубом «Олимпиец» и питерской командой «Зенит-2».