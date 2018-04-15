В Британии наркодилера поймали по фотографии ладони в WhatsApp

Британские полицейские нашли наркодилера по фотографии его ладони в WhatsApp. Снимок помог распознать его отпечатки пальцев.
Как сообщает ВВС, снимок нашли в телефоне наркодельца, которого задержали после рейда в городе Бридген. Полицейские проанализировали переписку задержанного в What’s App и нашли там подозрительную фотографию. На снимке некто держал на раскрытой ладони таблетки, подпись гласила: «Что именно вы хотите купить?».
По словам офицера полиции Дэйва Томаса, который вел это дело, преступник даже не подозревал, что таким образом оставил для полиции свои отпечатки пальцев. После того как полицейские проанализировали фото, им удалось выйти на семейную пару наркоторговцев Даррена и Доминик Моррис. Однако отпечатки пальцев супругов не совпали со снимком.
Тогда правоохранители обратили внимание на их 28-летнего сына Элиота и выяснили, что он контролирует поток наркотиков, а также выращивает коноплю. На снимке была именно его рука с таблетками.
В итоге суд приговорил отца семейства к 27 месяцам тюрьмы, мать — к 12, а самого Эллиота Морриса — к восьми с половиной годам.
По словам офицера полиции Дэйва Томаса, который вел это дело, преступник даже не подозревал, что таким образом оставил для полиции свои отпечатки пальцев. После того как полицейские проанализировали фото, им удалось выйти на семейную пару наркоторговцев Даррена и Доминик Моррис. Однако отпечатки пальцев супругов не совпали со снимком.
Тогда правоохранители обратили внимание на их 28-летнего сына Элиота и выяснили, что он контролирует поток наркотиков, а также выращивает коноплю. На снимке была именно его рука с таблетками.
В итоге суд приговорил отца семейства к 27 месяцам тюрьмы, мать — к 12, а самого Эллиота Морриса — к восьми с половиной годам.
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