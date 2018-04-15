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    В российских регионах проходит акция «Культурный минимум». выставки и музеи, искусство, образование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ российских регионах проходит акция «Культурный минимум»

    В российских регионах проходит акция «Культурный минимум»

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    В российских регионах проходит акция «Культурный минимум»

    В российских регионах проходит акция «Культурный минимум»

      Сегодня во многих странах мира отмечают Международный день культуры.

      В российских регионах проходит акция «Культурный минимум», в рамках которой можно посетить творческие встречи, театральные фестивали и художественные выставки, причем бесплатно. Организатор акции — Роскультцентр, созданный для поддержки молодежных и творческих инициатив. Презентация нового центра состоялась в галереях «Красного октября».

      Роскультцентр в этом году планирует ряд масштабных мероприятий, в том числе образовательный форум «Таврида» в Крыму и всероссийский форум «Города» в Новгородской области, куда приедут молодые архитекторы, урбанисты и ландшафтные дизайнеры.

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