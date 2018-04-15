Сегодня во многих странах мира отмечают Международный день культуры.

В российских регионах проходит акция «Культурный минимум», в рамках которой можно посетить творческие встречи, театральные фестивали и художественные выставки, причем бесплатно. Организатор акции — Роскультцентр, созданный для поддержки молодежных и творческих инициатив. Презентация нового центра состоялась в галереях «Красного октября».



Роскультцентр в этом году планирует ряд масштабных мероприятий, в том числе образовательный форум «Таврида» в Крыму и всероссийский форум «Города» в Новгородской области, куда приедут молодые архитекторы, урбанисты и ландшафтные дизайнеры.