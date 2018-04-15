Рыбак вытащил из мертвой акулы 98 детенышей

Необычный улов достался рыбаку из Австралии: в его сети попалась уже мертвая акула, внутри которой еще жили детеныши.
Увидев, что живот акулы шевелится, 46-летний австралийский рыбак Мэтью, не долго думая, взял в руки нож. Распоров утробу, рыбак начал принимать роды: на свет появились аж 98 малышей.
В интервью Daily Mail Мэтью признался, что действовал инстинктивно. «Раньше я ничего подобного не делал. Но вообще рыбачу долго, поэтому понял, что акулят нужно доставать как можно скорее», — рассказал мужчина.
Некоторые эксперты выразили сомнение, что акулята выживут, так как выглядели они недостаточно развитыми.
Видео необычного «кесарева сечения» опубликовано на YouTube.
В интервью Daily Mail Мэтью признался, что действовал инстинктивно. «Раньше я ничего подобного не делал. Но вообще рыбачу долго, поэтому понял, что акулят нужно доставать как можно скорее», — рассказал мужчина.
Некоторые эксперты выразили сомнение, что акулята выживут, так как выглядели они недостаточно развитыми.
Видео необычного «кесарева сечения» опубликовано на YouTube.
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