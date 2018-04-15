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    Рыбак вытащил из мертвой акулы 98 детенышей

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    • Фото: Mathew Orlov / facebook.com
    Рыбак вытащил из мертвой акулы 98 детенышей

    Рыбак вытащил из мертвой акулы 98 детенышей

    Рыбак вытащил из мертвой акулы 98 детенышей
  • Фото: Mathew Orlov / facebook.com

    • Необычный улов достался рыбаку из Австралии: в его сети попалась уже мертвая акула, внутри которой еще жили детеныши.

    Увидев, что живот акулы шевелится, 46-летний австралийский рыбак Мэтью, не долго думая, взял в руки нож. Распоров утробу, рыбак начал принимать роды: на свет появились аж 98 малышей.

    В интервью Daily Mail Мэтью признался, что действовал инстинктивно. «Раньше я ничего подобного не делал. Но вообще рыбачу долго, поэтому понял, что акулят нужно доставать как можно скорее», — рассказал мужчина.

    Некоторые эксперты выразили сомнение, что акулята выживут, так как выглядели они недостаточно развитыми.

    Видео необычного «кесарева сечения» опубликовано на YouTube.

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