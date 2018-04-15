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    В Москве эвакуируют несколько домов из-за обрушения в реконструируемом здании

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    В Москве эвакуируют несколько домов из-за обрушения в реконструируемом здании

    В Москве эвакуируют несколько домов <nobr>из-за</nobr> обрушения в реконструируемом здании

    В центре Москвы продолжается эвакуация жильцов домов в Пушкаревом переулке. Источник в экстренных службах сообщает, что в находящемся на реконструкции здании рухнули перекрытия.

    По данным источника, спасатели выводят людей из домов в Пушкарёвом переулке, а также из домов 9 и 11 в Большом Сергиевском переулке. Эвакуация началась из-за обрушения в реконструируемом доме 12 в Пушкарёвом переулке.

    Источник: «Проводится эвакуация жителей жилых домов по Пушкарёву переулку. Расширена зона отторжения от Пушкарева переулка до Сретенки».

    Число эвакуированных уточняется. По некоторым данным, из дома 10 в Пушкаревом переулке выведены 26 человек, передает «Интерфакс».

    Ранее сообщалось, что из-за угрозы обрушения в реконструируемом здании по адресу Пушкарёв переулок, 12 спасатели начали эвакуацию соседнего дома. Отмечалось, что по зданию пошла трещина.

    Власти Москвы пока не комментируют ситуацию.


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