В Москве эвакуируют несколько домов из-за обрушения в реконструируемом здании

В центре Москвы продолжается эвакуация жильцов домов в Пушкаревом переулке. Источник в экстренных службах сообщает, что в находящемся на реконструкции здании рухнули перекрытия.
По данным источника, спасатели выводят людей из домов в Пушкарёвом переулке, а также из домов 9 и 11 в Большом Сергиевском переулке. Эвакуация началась из-за обрушения в реконструируемом доме 12 в Пушкарёвом переулке.
Источник: «Проводится эвакуация жителей жилых домов по Пушкарёву переулку. Расширена зона отторжения от Пушкарева переулка до Сретенки».
Число эвакуированных уточняется. По некоторым данным, из дома 10 в Пушкаревом переулке выведены 26 человек, передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что из-за угрозы обрушения в реконструируемом здании по адресу Пушкарёв переулок, 12 спасатели начали эвакуацию соседнего дома. Отмечалось, что по зданию пошла трещина.
Власти Москвы пока не комментируют ситуацию.
Источник: «Проводится эвакуация жителей жилых домов по Пушкарёву переулку. Расширена зона отторжения от Пушкарева переулка до Сретенки».
Число эвакуированных уточняется. По некоторым данным, из дома 10 в Пушкаревом переулке выведены 26 человек, передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что из-за угрозы обрушения в реконструируемом здании по адресу Пушкарёв переулок, 12 спасатели начали эвакуацию соседнего дома. Отмечалось, что по зданию пошла трещина.
Власти Москвы пока не комментируют ситуацию.
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