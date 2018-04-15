Скончался обладатель «Золотой пальмовой ветви» Витторио Тавиани

Известный итальянский кинорежиссер и сценарист Витторио Тавиани скончался в Риме в возрасте 88 лет.
Как рассказали родственники режиссера, Тавиани будет кремирован, прощание и похороны пройдут приватным образом, в узком семейном кругу. По данным издания ANSA, Тавиани умер после продолжительной болезни.
Тавиани снимал фильмы вместе с младшим братом Паоло. Братья-режиссеры прославились картинами «Отец-хозяин», «Цезарь должен умереть», «И свет во тьме светит», «Ночь святого Лоренцо» и другими.
За фильм «Отец-хозяин» они получили «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, а за ленту «Цезарь должен умереть» — «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля. А их картина «Ночь святого Лоренцо» удостоилась главного приза жюри Каннского кинофестиваля.
Тавиани снимал фильмы вместе с младшим братом Паоло. Братья-режиссеры прославились картинами «Отец-хозяин», «Цезарь должен умереть», «И свет во тьме светит», «Ночь святого Лоренцо» и другими.
За фильм «Отец-хозяин» они получили «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, а за ленту «Цезарь должен умереть» — «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля. А их картина «Ночь святого Лоренцо» удостоилась главного приза жюри Каннского кинофестиваля.
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