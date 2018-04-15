Самый уродливый пес Соединенного Королевства стал моделью

Мир моды покоряет самая уродливая собака в Великобритании. Модельное агентство подписало контракт о сотрудничестве с
15-летним беззубым псом по кличке Чейз.
По информации Metro, кобель породы китайская хохлатая Чейз, которому присвоено звание самой уродливой собаки, не только без зубов, он также страдает катарактой и облысением, но это не помешало ему попасть в агентство Model Direct, сотрудничающее с брендами M&S, Disney, MAC и Pets at Home. Владелица пса Шторм Шайлер надеется, что ее любимца ждет успех.
В 2017 году в конкурсе «Самая уродливая собака в мире» Чейз занял лишь 3-е место, первым тогда стала трехлетняя Марта (неаполитанский мастиф) из Калифорнии. Конкурс проводится с 1961 года для собак, которые никогда не победят на обычных выставках, но тем не менее нуждаются в заботе и любви. В этом году победителю вручили полторы тысячи долларов и наградили его поездкой в Нью-Йорк на встречу с журналистами.
В 2017 году в конкурсе «Самая уродливая собака в мире» Чейз занял лишь 3-е место, первым тогда стала трехлетняя Марта (неаполитанский мастиф) из Калифорнии. Конкурс проводится с 1961 года для собак, которые никогда не победят на обычных выставках, но тем не менее нуждаются в заботе и любви. В этом году победителю вручили полторы тысячи долларов и наградили его поездкой в Нью-Йорк на встречу с журналистами.
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