Своя игра <sup><small>0+</small></sup>
ТВ-Эфир
Своя игра 0+
    •  

    На Ямале столкнулись грузовик и автобус: 14 пострадавших

    комментировать
    • Фото: МЧС РФ
    На Ямале столкнулись грузовик и автобус: 14 пострадавших

    На Ямале столкнулись грузовик и автобус: 14 пострадавших

    На Ямале столкнулись грузовик и автобус: 14 пострадавших
  • Фото: МЧС РФ

    • ДТП с участием вахтового автобуса и грузовика произошло на Ямале, предварительно, пострадали 14 человек.

    ДТП произошло на 77-м км трассы Новый Уренгой — Ямбург. Столкнулись вахтовый автобус и грузовик.

    Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что предварительно пострадали 14 человек. Их на месте осматривают медики. Дежурит вертолет МЧС, который доставит пострадавших в больницы в случае необходимости.

    Всего в автобусе находились 17 человек, сообщил источник.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru