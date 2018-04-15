На Ямале столкнулись грузовик и автобус: 14 пострадавших

ДТП с участием вахтового автобуса и грузовика произошло на Ямале, предварительно, пострадали 14 человек.
ДТП произошло на 77-м км трассы Новый Уренгой — Ямбург. Столкнулись вахтовый автобус и грузовик.
Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что предварительно пострадали 14 человек. Их на месте осматривают медики. Дежурит вертолет МЧС, который доставит пострадавших в больницы в случае необходимости.
Всего в автобусе находились 17 человек, сообщил источник.
Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что предварительно пострадали 14 человек. Их на месте осматривают медики. Дежурит вертолет МЧС, который доставит пострадавших в больницы в случае необходимости.
Всего в автобусе находились 17 человек, сообщил источник.
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