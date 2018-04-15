МИД РФ: миф о доминировании США «разлетелся в клочья»

В МИД РФ уверены, что Россия готова достойно ответить на любую попытку силового давления со стороны США.

Такое заявление сделал директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).



Владимир Ермаков: «Сейчас, в 2018 году, мы видим, что военно-технологический расклад кардинальным образом поменялся именно в пользу России. Достойный ответ на любую попытку силового давления со стороны США у нас есть».



Ермаков добавил, что в настоящий момент Россия выступает одним из гарантов стабильности и справедливости в мире, а США утратили позиции повсеместного доминирования.



Владимир Ермаков: «Американский миф о вхождении в эпоху их повсеместного и безраздельного доминирования просуществовал не больше десятка лет, а теперь уже точно разлетелся в клочья. Россия вернулась на свои исторически востребованные позиции одного из гарантов стабильности и справедливости в глобальных делах на основе международного права».



При этом Ермаков подчеркнул, что Россия в любой момент готова на контакты по стратегическому диалогу с США.



Владимир Ермаков: «У нас ответ очень простой — когда США будут готовы к диалогу, мы в любой момент на него пойдем и согласимся. Мы никогда американцам никоим образом не перекрывали такую возможность».



Ермаков пояснил, что США рано или поздно всё равно придется пойти на диалог с Россией. «Полезнее было бы это сделать рано, а не поздно, так как военно-технологический вес США в глобальном раскладе неизменно падает», — заключил представитель МИД.