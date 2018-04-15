Солист группы Uma2rman ищет очевидцев пожара в таунхаусе брата

Братья Кристовские из группы Uma2rman
из-за пожара лишились крыши над головой.
Видео пожара сняли соседи братьев Кристовских. В элитном подмосковном поселке загорелся таунхаус старшего 46-летнего Сергея, языки пламени уничтожили драгоценные квадратные метры. Пока пожарные были в пути, жители поселка самостоятельно борорись с огнем подручными средствами.
Прибывший на место происшествия Кристовский-младший рассказывает: этот дом его брат приобрел лет 10 назад, а после развода оставил первой семье — жене Ольге и детям Владиславу, Евгению, Илье и Алисе. И теперь они остались без крыши над головой. Кристовский-старший в это время был на отдыхе в Испании, но узнав страшную весть, срочно поменял планы.
Владимир Кристовский: «Этот поселок прикреплен к Красногорску, хотя за стеной находится МЧС. У меня тут дом по соседству. Там живет у меня бывшая жена с детьми. И у нас тоже был пожар, и тоже, к сожалению, пожарные ехали из Красногорска, хотя у нас в одной минуте езды дом. Они ехали два часа. Если бы мы крышу не потушили сами, то у нас бы сгорел бы дом полностью также».
Больше всего пострадал дом концертного директора братьев Кристовских, расположенный по соседству. Именно здесь и был обнаружен очаг возгорания.
Евгения Лазаревская, концертный директор: «У нас есть нежилой балкон, и насколько я понимаю, там начало что-то пылать, как оно туда попало, я не понимаю, потому что мы не пользуемся этим балконом практически».
Кристовский-младший предполагает: пожар мог возникнуть из-за строителей, которые работали на соседнем участке.
Владимир Кристовский: «Это могли быть искры от болгарки, если работали в соседнем таунхаусе рабочие. Не знаю, может через стекло солнце могло зажечь бумагу. Может там лежал какой-то строительный материал. Вроде там никто не курит, и сигарета не могла прилететь оттуда».
Владимир Кристовский уверяет: он и брат не бросят в беде ни своего директора, которая осталась на улице с тремя детьми, ни первую семью Кристовского-старшего. По самым скромным подсчетам, ущерб от пожара составляет более 30 миллионов рублей. И так как недвижимость не была застрахована, все затраты по восстановлению домов лягут на плечи музыкантов.
Кристовский-младший через программу «Ты не поверишь!» на НТВ решил обратиться к очевидцам пожара. Подробнее — в материале НТВ.
Прибывший на место происшествия Кристовский-младший рассказывает: этот дом его брат приобрел лет 10 назад, а после развода оставил первой семье — жене Ольге и детям Владиславу, Евгению, Илье и Алисе. И теперь они остались без крыши над головой. Кристовский-старший в это время был на отдыхе в Испании, но узнав страшную весть, срочно поменял планы.
Владимир Кристовский: «Этот поселок прикреплен к Красногорску, хотя за стеной находится МЧС. У меня тут дом по соседству. Там живет у меня бывшая жена с детьми. И у нас тоже был пожар, и тоже, к сожалению, пожарные ехали из Красногорска, хотя у нас в одной минуте езды дом. Они ехали два часа. Если бы мы крышу не потушили сами, то у нас бы сгорел бы дом полностью также».
Больше всего пострадал дом концертного директора братьев Кристовских, расположенный по соседству. Именно здесь и был обнаружен очаг возгорания.
Евгения Лазаревская, концертный директор: «У нас есть нежилой балкон, и насколько я понимаю, там начало что-то пылать, как оно туда попало, я не понимаю, потому что мы не пользуемся этим балконом практически».
Кристовский-младший предполагает: пожар мог возникнуть из-за строителей, которые работали на соседнем участке.
Владимир Кристовский: «Это могли быть искры от болгарки, если работали в соседнем таунхаусе рабочие. Не знаю, может через стекло солнце могло зажечь бумагу. Может там лежал какой-то строительный материал. Вроде там никто не курит, и сигарета не могла прилететь оттуда».
Владимир Кристовский уверяет: он и брат не бросят в беде ни своего директора, которая осталась на улице с тремя детьми, ни первую семью Кристовского-старшего. По самым скромным подсчетам, ущерб от пожара составляет более 30 миллионов рублей. И так как недвижимость не была застрахована, все затраты по восстановлению домов лягут на плечи музыкантов.
Кристовский-младший через программу «Ты не поверишь!» на НТВ решил обратиться к очевидцам пожара. Подробнее — в материале НТВ.
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