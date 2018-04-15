Вооруженный ручкой пассажир вынудил экстренно посадить самолет

Самолет авиакомпании Air China совершил экстренную посадку в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань из соображений безопасности после того, как один из пассажиров взял в заложники бортпроводника.
Как сообщили в управлении гражданской авиации Китая, во время полета пассажир рейса Чанша — Пекин напал на бортпроводника, угрожая ему перьевой ручкой. В соответствии с правилами экипаж принял решение об экстренной посадки в аэропорту Чжэнчжоу.
После приземления все пассажиры — кроме подозреваемого — благополучно покинули судно и были направлены в зал ожидания аэропорта. Никто не пострадал. В заявлении администрации воздушной гавани сообщается, что аэропорт работает в штатном режиме.
Это не первый случай хулиганства и агрессивного поведения китайских пассажиров в самолетах. В январе 2015 года пассажиры China Eastern Airlines устроили коллективный бунт и открыли несколько аварийных выходов после споров с членами экипажа из-за задержки рейса. Тогда были арестованы 25 человек. В 2014 году скандал во время полета устроила пара китайских туристов на борту AirAsia: женщина выплеснула кипяток в лицо стюардессе, а мужчина угрожал взорвать самолет, напоминает РИА Новости.
После приземления все пассажиры — кроме подозреваемого — благополучно покинули судно и были направлены в зал ожидания аэропорта. Никто не пострадал. В заявлении администрации воздушной гавани сообщается, что аэропорт работает в штатном режиме.
Это не первый случай хулиганства и агрессивного поведения китайских пассажиров в самолетах. В январе 2015 года пассажиры China Eastern Airlines устроили коллективный бунт и открыли несколько аварийных выходов после споров с членами экипажа из-за задержки рейса. Тогда были арестованы 25 человек. В 2014 году скандал во время полета устроила пара китайских туристов на борту AirAsia: женщина выплеснула кипяток в лицо стюардессе, а мужчина угрожал взорвать самолет, напоминает РИА Новости.
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