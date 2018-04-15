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    Адвокат поджег себя в Нью-Йорке в знак протеста против загрязнения планеты

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    • Фото: Reuters / twitter.com
    Адвокат поджег себя в <nobr>Нью-Йорке</nobr> в знак протеста против загрязнения планеты

    Адвокат поджег себя в Нью-Йорке в знак протеста против загрязнения планеты

    Адвокат поджег себя в <nobr>Нью-Йорке</nobr> в знак протеста против загрязнения планеты
  • Фото: Reuters / twitter.com

    • Американский адвокат Дэвид Баккел поджег себя в нью-йоркском парке в знак протеста против загрязнения окружающей среды.

    Известный в США адвокат Дэвид Баккел совершил самосожжение в парке нью-йоркского района Бруклин, сообщает New York Times со ссылкой на городскую полицию.

    Перед смертью 60-летний Баккел отправил в редакции нескольких СМИ письмо, в котором объяснил, что совершает самосожжение в знак протеста против загрязнения планеты. Записку с этим же текстом объяснением полицейские обнаружили рядом с останками правозащитника.

    Из письма Дэвида Баккела: «Загрязнение опустошает нашу планету, просачиваясь в воздух, почву и воду, изменяя климат. Большинство людей на нашей планете сейчас дышит отравленным воздухом, и многие рано умирают. Моя ранняя смерть отражает то, что мы все делаем с собой».

    Баккел известен своей правозащитной деятельностью в США. Долгое время он боролся за права представителей ЛГБТ-сообщества и выступал за легализацию однополых браков. Позднее он занялся природоохранной деятельностью.

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