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    Пентагон показал запуск «Томагавка» в ходе удара по Сирии. США, Сирия, вооружение, запуски ракет. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПентагон показал запуск «Томагавка» в ходе удара по Сирии

    Пентагон показал запуск «Томагавка» в ходе удара по Сирии

    9 комментариев
    • Фото: US Military Update / youtube.com
    Пентагон показал запуск «Томагавка» в ходе удара по Сирии

    Пентагон показал запуск «Томагавка» в ходе удара по Сирии

    Пентагон показал запуск «Томагавка» в ходе удара по Сирии
    • Фото: US Military Update / youtube.com

      • Министерство обороны США опубликовало новое видео запуска ракеты «Томагавк» с подводной лодки во время удара по Сирии 14 апреля.

      Видеоролик появился на странице американского военного ведомства в Twitter.

      В подписи к видео говорится, что на кадрах запечатлены пуски ракет «Томагавк» военными ВМС США с борта подлодки USS John Warner (SSN-765) в Средиземном море. Там также уточняется, что пуски проводились в рамках многонациональной военной операции против сирийского правительства.

      На кадрах видео через три секунды после начала записи появляется вспышка и с подлодки запускается ракета.

      Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по Сирии. Бомбардировке подверглись военные базы и города в разных частях страны. Из 103 выпущенных ракет сирийским ПВО удалось сбить 71. Ракетный удар отражали комплексы С-125 и С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса», произведенные в советское время.

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