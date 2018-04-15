Пентагон показал запуск «Томагавка» в ходе удара по Сирии

Министерство обороны США опубликовало новое видео запуска ракеты «Томагавк» с подводной лодки во время удара по Сирии 14 апреля.
Видеоролик появился на странице американского военного ведомства в Twitter.
В подписи к видео говорится, что на кадрах запечатлены пуски ракет «Томагавк» военными ВМС США с борта подлодки USS John Warner (SSN-765) в Средиземном море. Там также уточняется, что пуски проводились в рамках многонациональной военной операции против сирийского правительства.
На кадрах видео через три секунды после начала записи появляется вспышка и с подлодки запускается ракета.
Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по Сирии. Бомбардировке подверглись военные базы и города в разных частях страны. Из 103 выпущенных ракет сирийским ПВО удалось сбить 71. Ракетный удар отражали комплексы С-125 и С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса», произведенные в советское время.
В подписи к видео говорится, что на кадрах запечатлены пуски ракет «Томагавк» военными ВМС США с борта подлодки USS John Warner (SSN-765) в Средиземном море. Там также уточняется, что пуски проводились в рамках многонациональной военной операции против сирийского правительства.
На кадрах видео через три секунды после начала записи появляется вспышка и с подлодки запускается ракета.
Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по Сирии. Бомбардировке подверглись военные базы и города в разных частях страны. Из 103 выпущенных ракет сирийским ПВО удалось сбить 71. Ракетный удар отражали комплексы С-125 и С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса», произведенные в советское время.
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