Маша Распутина воюет с пасынком за квартиру для больной дочери

Четырехкомнатная квартира в Москве стоимостью 13 миллионов рублей стала предметом спора между певицей Машей Распутиной и ее пасынком. Она осталась после смерти первого мужа Маши Распутиной Владимира Ермакова. На квадратные метры претендуют дочь Распутиной Лида и сын первого мужа Алексей.
Сводному брату дочери Распутиной чуть за сорок, он занимается продажей музыкальной аппаратуры, бизнес больших доходов не приносит. Ермаков надеялся, что квартирой отца он распорядится по своему усмотрению, ведь, по его словам, Маша Распутина после развода и так получила большую долю и могла бы умерить свои аппетиты.
Первый муж певицы говорил, что это он сделал из никому неизвестной ткачихи из Сибири звезду по имени Маша Распутина. Он покупал ей песни, снимал клипы, знакомил с нужными людьми. Они прожили вместе 8 лет, на свет появилась дочь Лида, в которой Ермаков души не чаял. Но брак распался. Муж Распутиной жаловался, что певица обобрала его до нитки. Камнем преткновения между ними стала и дочь. Ермаков обвинял Распутину, что она сдала Лиду в психбольницу, продала ее квартиру и поселила дочь в бараке.
Сама Распутина так и не простила бывшего мужа. Она рассказала, что бывший муж использовал ее, воровал гонорары и проигрывал их в казино. И, что самое страшное, всю жизнь настраивал против певицы их общую дочь Лиду. Певица признает: 34-летняя Лида тяжело больна. Когда молодая женщина не лечится в специализированных клиниках, она находится в интернате. Взять дочь к себе у Распутиной нет возможности. А квартира бывшего мужа ее дочери придется кстати.
Сводный брат Лиды поражен: он слышал от отца, что Распутина продала квартиру больной дочери, а теперь хочет отнять и его квадратные метры. А соседи бывшего мужа Распутиной рассказывают, что Алексей Ермаков сразу повел себя в этой квартире как хозяин: на следующий день после смерти отца выгнал на улицу его сожительницу, сменил замки. Сейчас он сдает квартиру и не платит за коммунальные услуги.
Возможно, сводный брат Лиды надеялся, что дочь Распутиной не будет вступать в наследство, так как она тяжело больна. Но все изменилось, когда за дело взялся нынешний муж певицы — бизнесмен Виктор Захаров. Соседи уверены, что он запугал Алексея Ермакова. Сам Ермаков утверждает, что они с Захаровым договорились прописать Лиду в этой квартире и вместе оплатить счета за коммунальные услуги.
Подробности — в сюжете программы «Ты не поверишь!»
Первый муж певицы говорил, что это он сделал из никому неизвестной ткачихи из Сибири звезду по имени Маша Распутина. Он покупал ей песни, снимал клипы, знакомил с нужными людьми. Они прожили вместе 8 лет, на свет появилась дочь Лида, в которой Ермаков души не чаял. Но брак распался. Муж Распутиной жаловался, что певица обобрала его до нитки. Камнем преткновения между ними стала и дочь. Ермаков обвинял Распутину, что она сдала Лиду в психбольницу, продала ее квартиру и поселила дочь в бараке.
Сама Распутина так и не простила бывшего мужа. Она рассказала, что бывший муж использовал ее, воровал гонорары и проигрывал их в казино. И, что самое страшное, всю жизнь настраивал против певицы их общую дочь Лиду. Певица признает: 34-летняя Лида тяжело больна. Когда молодая женщина не лечится в специализированных клиниках, она находится в интернате. Взять дочь к себе у Распутиной нет возможности. А квартира бывшего мужа ее дочери придется кстати.
Сводный брат Лиды поражен: он слышал от отца, что Распутина продала квартиру больной дочери, а теперь хочет отнять и его квадратные метры. А соседи бывшего мужа Распутиной рассказывают, что Алексей Ермаков сразу повел себя в этой квартире как хозяин: на следующий день после смерти отца выгнал на улицу его сожительницу, сменил замки. Сейчас он сдает квартиру и не платит за коммунальные услуги.
Возможно, сводный брат Лиды надеялся, что дочь Распутиной не будет вступать в наследство, так как она тяжело больна. Но все изменилось, когда за дело взялся нынешний муж певицы — бизнесмен Виктор Захаров. Соседи уверены, что он запугал Алексея Ермакова. Сам Ермаков утверждает, что они с Захаровым договорились прописать Лиду в этой квартире и вместе оплатить счета за коммунальные услуги.
Подробности — в сюжете программы «Ты не поверишь!»
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