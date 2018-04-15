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    Журналист в Екатеринбурге скончался после падения с пятого этажа

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    • Фото: Максим Бородин / facebook.com
    Журналист в Екатеринбурге скончался после падения с пятого этажа

    Журналист в Екатеринбурге скончался после падения с пятого этажа

    Журналист в Екатеринбурге скончался после падения с пятого этажа
  • Фото: Максим Бородин / facebook.com

    • Журналист из Екатеринбурга Максим Бородин, выпавший из окна пятого этажа, умер в реанимации.

    Журналист информационного агентства «Новый день» Максим Бородин, выпавший из окна пятого этажа, скончался в реанимации в одной из больниц Екатеринбурга. Об этом в воскресенье сообщила информационная служба агентства.

    О происшествии стало известно в четверг. Бородин выпал из окна своей квартиры на пятом этаже. Журналиста немедленно доставили в больницу. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

    Из заявления информагентства «Новый день»: «Сегодня утром, в 09:30 часов, в реанимационном отделении больницы №23 города Екатеринбурга скончался журналист РИА „Новый День“, наш коллега и друг Максим Бородин. Он так и не пришел в сознание. Врачи боролись за его жизнь несколько дней, но травмы, полученные при падении с 5 этажа, оказались слишком серьезными».

    При каких обстоятельствах Бородин выпал из окна, пока неизвестно. Ведется расследование происшествия.

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