Агент Хаос: как влюбленный в Савченко ополченец стал шпионом-убийцей СБУ

Арестованный шпион СБУ, очарованный и завербованный Надеждой Савченко, рассказал историю своего предательства в откровенном интервью программе «Новые русские сенсации».
Гражданин России Василий Сапронов — шпион СБУ, который орудовал в тылу луганских ополченцев. Летом 2014 года пленная наводчица ранила его в самое сердце. Ради нее Василий Сапронов завербовался в тайные агенты и предал товарищей-ополченцев.
В июне 2014-го под Луганском они встретились как враги.
Василий Сапронов: «Для меня, например, Надия Савченко с первой моей встречи, когда я ее увидел, это было 17 июня 2014 года, была обычным солдатом. В украинской форме она была, я был в ополченческой форме. Для меня она была изначально обычный солдат, поэтому к ней не было ненависти, злости. Я к ней относился как к военнопленному, потому что она была в статусе военнопленного на тот момент… Я тогда находился непосредственно в батальоне „Заря“, отвечал в комендатуре за штурм, задержание, в том числе и за военнопленных. Тогда их было семь человек, в том числе и Надия Савченко».
По его словам, попав в плен к ополченцам, бравые хлопцы теряли лицо. И только женщина проявила мужской характер.
Василий Сапронов: «Первоначально мне очень сильно понравилось ее мужество. Это вот первые минуты, когда привезли первых мужиков, они очень боялись, у них в глазах был страх. У Надии Савченко не было страха. Она до того была отважная, показалось, в ней не было страха. Поэтому я начал первое общение с нею: „Почему ты не боишься, ты знаешь, куда попала — нас же раскручивают как террористов, бандитов“. Она говорит: „А что бояться? Вы же обычные люди. Я свою маму боюсь, я родителей боюсь и Бога“. Ну и дальше — больше пошло общение».
Часовым на посту разговаривать с пленными строго запрещено во всех армиях мира. Но он нарушил приказ по велению сердца. Он и сам не заметил, как пленная наводчица мягко и нежно завербовала его. И сделала это так аккуратно, что он до сих пор уверен, что сам решил стать киллером на службе СБУ.
В итоге Василий стал командиром украинской диверсионной группы, позывной «Хаос». Кажется, он до сих пор не может понять, как превратился в героя остросюжетного шпионского триллера. Злодей с доброй улыбкой, в жизни которого смешались война, измена, большая политика и страстная любовь. Надежда Савченко для него была просто Надей.
Василий Сапронов: «Грудь у нее красивая, большая, и талия хорошая. Женственности мало почему? Потому что вы на ней видите одежду не ту, которую на ней надо. А так, допустим, стоя, она мостик делала. Резко так — хоп — закидывала руки, на мостик вставала, удивился, как резко так можно было сделать. Я сам удивился, только стоит — хоп — на мостик перекинулась. Растяжки делала хорошо. Я удивился, что такие люди, такой комплекции, как она, смогла сделать».
По заданию СБУ он выслеживал и убивал командиров ополчения, а заодно устранял их родственников как ненужных свидетелей.
Василий Сапронов: «Это заказ спецслужбы Украины был. Это не мое личное желание пойти и убить человека».
Агент Хаос знал, что его ищут, но выходил на связь с Савченко, забыв о конспирации.
Василий Сапронов: «Когда я начал работать на главную разведку Украины, мне запретили с ей общаться. Год я с ней не общаюсь, мне запретили с ней общаться, потому что ее слушают все спецслужбы мира, так мне дословно сказали».
Когда агент Хаос оказался на грани провала, кураторы в Киеве приказали его убрать. Они боялись его показаний о заказных убийствах. Еще больше они боялись его откровенного интервью.
Василий Сапронов: «Какие у меня перспективы: пожизненное, расстрел, разорвут на куски. Что меня ждет, я не знаю».
Как Надежда Савченко околдовала и завербовала русского парня? Как он похищал и убивал людей, чтобы просто понравиться ей? Убийственные откровения украинского шпиона — в фильме «„Ба-бах!“ для Порошенко» из цикла «Новые русские сенсации».
В июне 2014-го под Луганском они встретились как враги.
Василий Сапронов: «Для меня, например, Надия Савченко с первой моей встречи, когда я ее увидел, это было 17 июня 2014 года, была обычным солдатом. В украинской форме она была, я был в ополченческой форме. Для меня она была изначально обычный солдат, поэтому к ней не было ненависти, злости. Я к ней относился как к военнопленному, потому что она была в статусе военнопленного на тот момент… Я тогда находился непосредственно в батальоне „Заря“, отвечал в комендатуре за штурм, задержание, в том числе и за военнопленных. Тогда их было семь человек, в том числе и Надия Савченко».
По его словам, попав в плен к ополченцам, бравые хлопцы теряли лицо. И только женщина проявила мужской характер.
Василий Сапронов: «Первоначально мне очень сильно понравилось ее мужество. Это вот первые минуты, когда привезли первых мужиков, они очень боялись, у них в глазах был страх. У Надии Савченко не было страха. Она до того была отважная, показалось, в ней не было страха. Поэтому я начал первое общение с нею: „Почему ты не боишься, ты знаешь, куда попала — нас же раскручивают как террористов, бандитов“. Она говорит: „А что бояться? Вы же обычные люди. Я свою маму боюсь, я родителей боюсь и Бога“. Ну и дальше — больше пошло общение».
Часовым на посту разговаривать с пленными строго запрещено во всех армиях мира. Но он нарушил приказ по велению сердца. Он и сам не заметил, как пленная наводчица мягко и нежно завербовала его. И сделала это так аккуратно, что он до сих пор уверен, что сам решил стать киллером на службе СБУ.
В итоге Василий стал командиром украинской диверсионной группы, позывной «Хаос». Кажется, он до сих пор не может понять, как превратился в героя остросюжетного шпионского триллера. Злодей с доброй улыбкой, в жизни которого смешались война, измена, большая политика и страстная любовь. Надежда Савченко для него была просто Надей.
Василий Сапронов: «Грудь у нее красивая, большая, и талия хорошая. Женственности мало почему? Потому что вы на ней видите одежду не ту, которую на ней надо. А так, допустим, стоя, она мостик делала. Резко так — хоп — закидывала руки, на мостик вставала, удивился, как резко так можно было сделать. Я сам удивился, только стоит — хоп — на мостик перекинулась. Растяжки делала хорошо. Я удивился, что такие люди, такой комплекции, как она, смогла сделать».
По заданию СБУ он выслеживал и убивал командиров ополчения, а заодно устранял их родственников как ненужных свидетелей.
Василий Сапронов: «Это заказ спецслужбы Украины был. Это не мое личное желание пойти и убить человека».
Агент Хаос знал, что его ищут, но выходил на связь с Савченко, забыв о конспирации.
Василий Сапронов: «Когда я начал работать на главную разведку Украины, мне запретили с ей общаться. Год я с ней не общаюсь, мне запретили с ней общаться, потому что ее слушают все спецслужбы мира, так мне дословно сказали».
Когда агент Хаос оказался на грани провала, кураторы в Киеве приказали его убрать. Они боялись его показаний о заказных убийствах. Еще больше они боялись его откровенного интервью.
Василий Сапронов: «Какие у меня перспективы: пожизненное, расстрел, разорвут на куски. Что меня ждет, я не знаю».
Как Надежда Савченко околдовала и завербовала русского парня? Как он похищал и убивал людей, чтобы просто понравиться ей? Убийственные откровения украинского шпиона — в фильме «„Ба-бах!“ для Порошенко» из цикла «Новые русские сенсации».
Комментарии