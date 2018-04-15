В Ростовской области при обрушении кровли в шахте погиб человек

В шахте «Дальняя» в Ростовской области рухнула кровля. Погиб один человек.
По данным ГУ МЧС по региону, кровля обрушилась на глубине 800 метров. В это время в шахте работали 87 человек, 86 из них эвакуировались самостоятельно. Погибшего рабочего достали из-под завалов сотрудники военизированного горноспасательного отряда.
В настоящее время заблокированных людей в шахте нет. Пожара в обрушившейся шахте не было, концентрация вредных веществ в воздухе не превышает нормы, передает ТАСС.
На месте происшествия работают спасатели и специалисты Ростехнадзора. Прокуратура Ростовской области начала проверку.
В настоящее время заблокированных людей в шахте нет. Пожара в обрушившейся шахте не было, концентрация вредных веществ в воздухе не превышает нормы, передает ТАСС.
На месте происшествия работают спасатели и специалисты Ростехнадзора. Прокуратура Ростовской области начала проверку.
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