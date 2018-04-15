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    В Ростовской области при обрушении кровли в шахте погиб человек

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    В Ростовской области при обрушении кровли в шахте погиб человек

    В Ростовской области при обрушении кровли в шахте погиб человек

    В шахте «Дальняя» в Ростовской области рухнула кровля. Погиб один человек.

    По данным ГУ МЧС по региону, кровля обрушилась на глубине 800 метров. В это время в шахте работали 87 человек, 86 из них эвакуировались самостоятельно. Погибшего рабочего достали из-под завалов сотрудники военизированного горноспасательного отряда.

    В настоящее время заблокированных людей в шахте нет. Пожара в обрушившейся шахте не было, концентрация вредных веществ в воздухе не превышает нормы, передает ТАСС.

    На месте происшествия работают спасатели и специалисты Ростехнадзора. Прокуратура Ростовской области начала проверку.

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