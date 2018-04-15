Сотрудница полиции Челябинской области найдена мертвой в рабочем кабинете

В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели сотрудницы полиции, тело которой было найдено в ее рабочем кабинете.
Как сообщает «Интерфакс», тело женщины нашли накануне вечером в рабочем кабинете в отделе полиции по Еткульскому району Челябинской области. Женщине было 35 лет. У нее остались дети.
ГУ МВД по Челябинской области: «Вечером накануне сотрудница подразделения дознания ОВД по Еткульскому району была найдена мертвой в своем рабочем кабинете».
По данным местных СМИ, женщина служила в звании майора. Осенью прошлого года ее наградили медалью МВД России «За отличие в службе».
Подробности случившегося выясняются. Проводится проверка.
ГУ МВД по Челябинской области: «Вечером накануне сотрудница подразделения дознания ОВД по Еткульскому району была найдена мертвой в своем рабочем кабинете».
По данным местных СМИ, женщина служила в звании майора. Осенью прошлого года ее наградили медалью МВД России «За отличие в службе».
Подробности случившегося выясняются. Проводится проверка.
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