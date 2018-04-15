Четыре человека сгорели заживо в перевернувшемся ВАЗ в Москве

Автомобиль перевернулся и загорелся в Новой Москве, в результате погибли четыре человека.
Инцидент произошел накануне поздно вечером в районе деревни Зверево.
Неустановленный водитель, управляя ВАЗ, не справился с управлением, съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся и загорелся. Все находящиеся в нем люди погибли, сообщили ТАСС в пресс-службе УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве.
Личности водителя и трех пассажиров устанавливаются.
Неустановленный водитель, управляя ВАЗ, не справился с управлением, съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся и загорелся. Все находящиеся в нем люди погибли, сообщили ТАСС в пресс-службе УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве.
Личности водителя и трех пассажиров устанавливаются.
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