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    Четыре человека сгорели заживо в перевернувшемся ВАЗ в Москве

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    Четыре человека сгорели заживо в перевернувшемся ВАЗ в Москве

    Четыре человека сгорели заживо в перевернувшемся ВАЗ в Москве

    Автомобиль перевернулся и загорелся в Новой Москве, в результате погибли четыре человека.

    Инцидент произошел накануне поздно вечером в районе деревни Зверево.

    Неустановленный водитель, управляя ВАЗ, не справился с управлением, съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся и загорелся. Все находящиеся в нем люди погибли, сообщили ТАСС в пресс-службе УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве.

    Личности водителя и трех пассажиров устанавливаются.

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