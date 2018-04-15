Остеопороз и рак печени: любовь к семечкам приводит к тяжелым последствиям

Семечки — одно из самых любимых русских лакомств. Их лузгают, щелкают, шелушат в нашей стране энергичнее, чем
где-либо в мире. И вроде бы сплошная польза, ведь семечки — это не только ценные витамины, но и час-другой тишины. Правда, это время можно незаметно сгрызть дневную норму калорий. Но и в этом не главное их коварство.
Оказывается, семечки вроде как могут стать причиной тяжелой болезни, которая ведет к нестерпимой ломоте в костях. Более 100 лет врачи считали аппендикс пережитком прошлого, рудиментом. Его безжалостно удаляли, потому что организму современного человека он якобы вообще не нужен.
Лишь недавно доктор Билл Паркер из Арканзаса доказал, что именно в аппендиксе держат оборону полезные бактерии. Когда человек здоров, они не востребованы, но в случае тяжелой желудочной инфекции, например, холерной палочки, которая убивает все наши полезные микроорганизмы, прячущиеся в аппендиксе резервные защитники здоровья, выходят из убежища и восстанавливают пораженную микрофлору.
Узкий проход в аппендикс может быть заблокирован проглоченной виноградной косточкой, жилой плохо разжеванного бифштекса и шелухой от семечек, после чего происходит воспаление. Семечки могут спровоцировать обострение аппендицита, потому что шелуха очень плохо переваривается, а разгрызть семечку зубами так, чтобы не проглотить часть кожуры, получается не всегда.
Калорийность — главный минус семечек, не считая кожуры — 585 килокалорий на 100 граммов. Это больше, чем в шоколаде и жареной свинине. Причем в сотне граммов семечек вредных насыщенных жиров, которые разрушают клетки и способствую образованию вредного холестерина, аж 22% от дневной нормы. В этой же дозе семечек содержится еще 155% дневной нормы фосфора, а это удар по почкам и отложение извести в мышцах.
Римма Мойсенко, диетолог: «Работа мозга ухудшается значительно при переизбытке фосфора, вырабатывается избыточное количество кальцитанина, который приводит к вымыванию кальция из организма. В дальнейшем это остеопороз, остеомоляция и, разумеется, вероятные многочисленные переломы. Образование кальцинатов приводит к сужению сосудов, следствием является артериальная гипертензия и вероятность инфарктов и инсультов».
Если семечки не сырые, а жаренные, да еще с солью, в них полно натрия, который задерживает в теле жидкость. От этого и лицо опухшее, и давление скачет. Кроме того, исследователи Мичиганского университета в 2017 году выяснили, что на семечках прекрасно живет и размножается ядовитая плесень, которая выделяет афлатоксин. Он может вызывать рак печени и повреждать ДНК, то есть передавать свое вредное воздействие по наследству. По уровню опасности среди всех вредных компонентов в наших продуктов медики ставят афлатоксин на четвертое место, сразу после сахара, соли и трансжиров. Подробности — в программе «НашПотребНадзор».
Лишь недавно доктор Билл Паркер из Арканзаса доказал, что именно в аппендиксе держат оборону полезные бактерии. Когда человек здоров, они не востребованы, но в случае тяжелой желудочной инфекции, например, холерной палочки, которая убивает все наши полезные микроорганизмы, прячущиеся в аппендиксе резервные защитники здоровья, выходят из убежища и восстанавливают пораженную микрофлору.
Узкий проход в аппендикс может быть заблокирован проглоченной виноградной косточкой, жилой плохо разжеванного бифштекса и шелухой от семечек, после чего происходит воспаление. Семечки могут спровоцировать обострение аппендицита, потому что шелуха очень плохо переваривается, а разгрызть семечку зубами так, чтобы не проглотить часть кожуры, получается не всегда.
Калорийность — главный минус семечек, не считая кожуры — 585 килокалорий на 100 граммов. Это больше, чем в шоколаде и жареной свинине. Причем в сотне граммов семечек вредных насыщенных жиров, которые разрушают клетки и способствую образованию вредного холестерина, аж 22% от дневной нормы. В этой же дозе семечек содержится еще 155% дневной нормы фосфора, а это удар по почкам и отложение извести в мышцах.
Римма Мойсенко, диетолог: «Работа мозга ухудшается значительно при переизбытке фосфора, вырабатывается избыточное количество кальцитанина, который приводит к вымыванию кальция из организма. В дальнейшем это остеопороз, остеомоляция и, разумеется, вероятные многочисленные переломы. Образование кальцинатов приводит к сужению сосудов, следствием является артериальная гипертензия и вероятность инфарктов и инсультов».
Если семечки не сырые, а жаренные, да еще с солью, в них полно натрия, который задерживает в теле жидкость. От этого и лицо опухшее, и давление скачет. Кроме того, исследователи Мичиганского университета в 2017 году выяснили, что на семечках прекрасно живет и размножается ядовитая плесень, которая выделяет афлатоксин. Он может вызывать рак печени и повреждать ДНК, то есть передавать свое вредное воздействие по наследству. По уровню опасности среди всех вредных компонентов в наших продуктов медики ставят афлатоксин на четвертое место, сразу после сахара, соли и трансжиров. Подробности — в программе «НашПотребНадзор».
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