Тыква, кабачки и крахмал: из чего в России делают томатную пасту

Зачастую хозяйки считают томатную пасту нужным, но скучноватым полуфабрикатом, а извлечь суперпользу для здоровья из него точно никто не надеется. И напрасно. Мощного антиоксиданта ликопина в томатной пасте аж в 30 раз больше, чем в свежих помидорах, ведь он накапливается в них во время варки, а это как раз один из этапов готовки пасты.
Увариваются томаты очень сильно. Из килограмма толстощеких овощей 200-граммовая порция пасты выходит, поэтому некоторых производителей так тянет подсыпать в свой продукт крахмал или намешать дешевых овощей вроде кабачков.
Кажется, что хуже, чем было еще несколько лет назад, уже некуда. Директор консервного завода рассказал, как на рынке томатной пасты ему приходилось конкурировать с фабриками, которые делали ее совсем без помидоров. Использовалось яблочное пюре, тыквенное, арбузное, какое угодно. Такую пасту можно найти в магазине и сегодня. Правда, помидоры все чаще заменяют обычным кукурузным или картофельным крахмалом.
Алексей Пенюгалов, директор консервного завода: «У томатной пасты появляется такая глянцевость, собственно говоря, кисельная такая консистенция, которая начинает блестеть. Если томатная паста имеет поверхностный блеск, то есть очень гладкую поверхность, с 90-процентной вероятностью в нее добавлены загустители, например, крахмал».
Хитрить есть ради чего. Ведь чтобы сделать небольшую баночку пасты, надо сварить больше двух килограммов помидоров. Именно поэтому самым полезным в мире соком считается томатный. Ведь на любом заводе в любой стране мира его делают именно из концентрированной томатной пасты. Дома можно сделать не хуже. Разбавить один к двум водой соль, перец и хорошенько взбить.
Пока томатную пасту, конечно, покупают в первую очередь для приготовления борща. Эксперты проверили пять образцов томатной пасты, купленные в обычных магазинах: «Помидорка», «Главпродукт», Green Ray, «Грядка удачи», «Кухмастер». Абсолютно во всех обнаружен крахмал, запрещенный ГОСТом. Правда, производители пасты, на которой красуется надпись «ГОСТ», забыли написать о крахмале в составе, остальные поступили более честно — сообщили о крахмале на этикетке и стерли «ГОСТ».
Но оказалось, что бухнув дешевого крахмала, кое-кто из производителей решил, что сэкономил на качестве недостаточно. В банке «Грядка удачи» эксперты нашли кабачки и тыкву, которые куда дешевле свежих помидоров. Подробности — в программе «НашПотребНадзор».
Кажется, что хуже, чем было еще несколько лет назад, уже некуда. Директор консервного завода рассказал, как на рынке томатной пасты ему приходилось конкурировать с фабриками, которые делали ее совсем без помидоров. Использовалось яблочное пюре, тыквенное, арбузное, какое угодно. Такую пасту можно найти в магазине и сегодня. Правда, помидоры все чаще заменяют обычным кукурузным или картофельным крахмалом.
Алексей Пенюгалов, директор консервного завода: «У томатной пасты появляется такая глянцевость, собственно говоря, кисельная такая консистенция, которая начинает блестеть. Если томатная паста имеет поверхностный блеск, то есть очень гладкую поверхность, с 90-процентной вероятностью в нее добавлены загустители, например, крахмал».
Хитрить есть ради чего. Ведь чтобы сделать небольшую баночку пасты, надо сварить больше двух килограммов помидоров. Именно поэтому самым полезным в мире соком считается томатный. Ведь на любом заводе в любой стране мира его делают именно из концентрированной томатной пасты. Дома можно сделать не хуже. Разбавить один к двум водой соль, перец и хорошенько взбить.
Пока томатную пасту, конечно, покупают в первую очередь для приготовления борща. Эксперты проверили пять образцов томатной пасты, купленные в обычных магазинах: «Помидорка», «Главпродукт», Green Ray, «Грядка удачи», «Кухмастер». Абсолютно во всех обнаружен крахмал, запрещенный ГОСТом. Правда, производители пасты, на которой красуется надпись «ГОСТ», забыли написать о крахмале в составе, остальные поступили более честно — сообщили о крахмале на этикетке и стерли «ГОСТ».
Но оказалось, что бухнув дешевого крахмала, кое-кто из производителей решил, что сэкономил на качестве недостаточно. В банке «Грядка удачи» эксперты нашли кабачки и тыкву, которые куда дешевле свежих помидоров. Подробности — в программе «НашПотребНадзор».
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