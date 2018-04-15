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    В США усомнились в законности ракетного удара по Сирии

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    В США усомнились в законности ракетного удара по Сирии

    В США усомнились в законности ракетного удара по Сирии

    Ракетный удар, нанесенный США и их союзниками по Сирии, противоречит международному праву. Такое мнение выразили руководители американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл и Том Кантримэн.

    Американская Ассоциация по контролю над вооружениями: «Нанесение этого военного удара противоречит международному праву. Уставом ООН запрещено прибегать к применению силы против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства. В этом разделе Устава приводятся три исключения и ни одно из них не применимо в данном случае: Сирия не давала согласия на эти удары, Совет Безопасности ООН не уполномочивал наносить эти удары и США не действовали в качестве самообороны».

    В своем заявлении они также напомнили, что военная операция была предпринята без разрешения Конгресса США.

    Американская Ассоциация по контролю над вооружениями: «Утверждения, что у президента есть на то полномочия, вызывают тревогу, поскольку он аналогичным образом может инициировать военную акцию в других регионах, в частности, в отношении Северной Кореи, способную привести к использованию ядерных вооружений».

    Они обратили внимание на то, что как бы тщательно военные ни планировали атаку в Сирии, всегда сохраняется риск того, что это обернется потерями среди российского контингента, что еще больше усложнит отношения между РФ и США.

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    Ассоциация по контролю над вооружениями базируется в Вашингтоне и является одной из самых известных американских неправительственных организаций, выступающих за укрепление международных режимов нераспространения и разоружение.



    Американские ракеты в небе над Сирией.

    Опубликовано НТВ 14 апреля 2018 г.

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