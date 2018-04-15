Взрыв прогремел у здания «Киевэнерго»

Взрыв произошел у здания компании «Киевэнерго» в Киеве. Об этом сообщили в главном управлении национальной полиции по городу.

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Главное управление национальной полиции по городу Киеву: «В 00:40 в дежурную часть поступила информация о взрыве на проспекте Победы, 93, возле здания „Киевэнерго“. Полицейские выехали на вызов и установили, что в результате происшествия никто не пострадал, взрывом выбиты две двери, повреждены окна и фасад».



Правоохранители полагают, что неизвестные злоумышленники могли взорвать гранату.



«Киевэнерго» занимается выработкой, снабжением и реализацией электрической и тепловой энергии жителям и предприятиям украинской столицы.