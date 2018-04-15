Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 15 апреля

Дорога на работу ударяет по нервной системе, экзоскелет помогает начинающим лыжникам стремится покорять горные склоны, а
робот-напарник позволяет боксерам отработать удары.
5. Нервная дорога
Долгая ежедневная дорога на работу способна провоцировать психические расстройства. К такому выводу на основании анализа 13 миллионов историй болезни пришли аналитики одной из германских страховых компаний. Хуже всего ситуация у людей, которые приезжают к семье только на выходные, потому что работают на расстоянии более 500 километров от дома. Но даже дистанция в 50 километров, которую человеку приходится преодолевать каждый день, повышает риск, поскольку долгая дорога является источником хронического стресса.
4. Умная рамка
Любую, даже самую недорогую машину теперь можно оснастить парктроником. Датчик дистанции встроен в инновационную рамку для номера, которой требуется только электропитание, никаких проводов в салон тянуть не нужно. Сигналы предупреждения устройство посылает на смартфон владельца, причем ему даже не надо запускать специальное приложение — все включается, когда он садится в машину. А еще рамка имеет функцию GPS-трекера и поможет найти автомобиль, если его угнали или вы просто забыли,
где припарковались.
3. Помощь лыжникам
Обучение горным лыжам не всегда бывает простым. Этот вид спорта создает немалую нагрузку на мышцы и суставы и требует изрядной физической подготовки. Чтобы упростить жизнь начинающим, в США создали экзоскелет, который берет на себя часть работы. Он распознает и предугадывает движения лыжника. Устройство можно использовать как в
автоматическом, так и в ручном (для опытных спортсменов) режиме. Профессионалам, по мнению разработчиков, система тоже пригодится. Чтобы меньше уставать на тренировках и иметь возможность дольше оттачивать технику.
2. Бокс будущего
Робота-напарника для боксеров создали в Германии. Там решили усовершенствовать обычную тренировочную грушу и обучить ее навыку, которого очень не хватает для реалистичности занятий. Речь об умении уворачиваться. В новом устройстве есть многочисленные датчики движения и быстрые электромоторы, которые позволяют роботу распознавать удары и уклоняться, причем степень его ловкости и скорость реакции можно регулировать в зависимости от уровня подготовки того, кто тренируется. В режиме максимальной сложности, как говорят разработчики, умная груша «порхает как бабочка» лучше, чем чемпион мира. «Жалить как пчела», нанося ответные удары, она, впрочем, пока не умеет.
1. Ручки прочь!
Негде хранить велосипед? Эта проблема вскоре может уйти в прошлое. Небольшая компания из американского штата Аризона предлагает изящное решение — поставить на велосипед руль, у которого снимаются ручки. Это позволяет сделать двухколесное транспортное средство, как заявляет производитель, на 45% тоньше, благодаря чему велосипед можно будет положить хоть под кровать. Он поместится в такие узкие места, о которых раньше нельзя было и мечтать. Конструкция сделана так, чтобы исключить самопроизвольное отсоединение ручек. Сообщается, что предусмотрены несколько вариантов дизайна. Подробности — в программе «Чудо техники».
Долгая ежедневная дорога на работу способна провоцировать психические расстройства. К такому выводу на основании анализа 13 миллионов историй болезни пришли аналитики одной из германских страховых компаний. Хуже всего ситуация у людей, которые приезжают к семье только на выходные, потому что работают на расстоянии более 500 километров от дома. Но даже дистанция в 50 километров, которую человеку приходится преодолевать каждый день, повышает риск, поскольку долгая дорога является источником хронического стресса.
4. Умная рамка
Любую, даже самую недорогую машину теперь можно оснастить парктроником. Датчик дистанции встроен в инновационную рамку для номера, которой требуется только электропитание, никаких проводов в салон тянуть не нужно. Сигналы предупреждения устройство посылает на смартфон владельца, причем ему даже не надо запускать специальное приложение — все включается, когда он садится в машину. А еще рамка имеет функцию GPS-трекера и поможет найти автомобиль, если его угнали или вы просто забыли,
где припарковались.
3. Помощь лыжникам
Обучение горным лыжам не всегда бывает простым. Этот вид спорта создает немалую нагрузку на мышцы и суставы и требует изрядной физической подготовки. Чтобы упростить жизнь начинающим, в США создали экзоскелет, который берет на себя часть работы. Он распознает и предугадывает движения лыжника. Устройство можно использовать как в
автоматическом, так и в ручном (для опытных спортсменов) режиме. Профессионалам, по мнению разработчиков, система тоже пригодится. Чтобы меньше уставать на тренировках и иметь возможность дольше оттачивать технику.
2. Бокс будущего
Робота-напарника для боксеров создали в Германии. Там решили усовершенствовать обычную тренировочную грушу и обучить ее навыку, которого очень не хватает для реалистичности занятий. Речь об умении уворачиваться. В новом устройстве есть многочисленные датчики движения и быстрые электромоторы, которые позволяют роботу распознавать удары и уклоняться, причем степень его ловкости и скорость реакции можно регулировать в зависимости от уровня подготовки того, кто тренируется. В режиме максимальной сложности, как говорят разработчики, умная груша «порхает как бабочка» лучше, чем чемпион мира. «Жалить как пчела», нанося ответные удары, она, впрочем, пока не умеет.
1. Ручки прочь!
Негде хранить велосипед? Эта проблема вскоре может уйти в прошлое. Небольшая компания из американского штата Аризона предлагает изящное решение — поставить на велосипед руль, у которого снимаются ручки. Это позволяет сделать двухколесное транспортное средство, как заявляет производитель, на 45% тоньше, благодаря чему велосипед можно будет положить хоть под кровать. Он поместится в такие узкие места, о которых раньше нельзя было и мечтать. Конструкция сделана так, чтобы исключить самопроизвольное отсоединение ручек. Сообщается, что предусмотрены несколько вариантов дизайна. Подробности — в программе «Чудо техники».
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