Дождевики для обуви, дорогой кухонный гаджет и FM-глушилка: тест рекламных обещаний

В продаже появились устройство, блокирующее
FM-радио на нужной вам частоте, очень дорогой кухонный «процессор» с пошаговыми подсказками, подготовкой и приготовлением продуктов и дождевики для обуви. В самом ли деле эти девайсы нужны и оправдывают потраченные на них деньги?
Универсальный кухонный «процессор»
Этот кухонный комбайн, сделанный в Германии, — любимая тема для разговоров у продвинутых домохозяек. Если верить рекламе, он совмещает функции нескольких приборов, начиная с пароварки и заканчивая миксером, блендером и весами. Тут можно замешивать тесто, размалывать сахар в пудру, а зерна — в муку, готовить соусы при установленной температуре и постоянном помешивании. Продается такая техника только через распространителей, которые проводят мастер-классы, объясняя, как пользоваться. Удовольствие не из дешевых — в Европе агрегат стоит около 1000 евро, у нас — до 100 тысяч рублей. Зато, как обещают продавцы, машина сама будет вам говорить, что делать.
По мнению специалистов, если не вот такой многофункциональный прибор, а премиальный сегмент любого гаджета в отдельности, они будут на порядок лучше, чем все собранные в одном аппарате. Полезен кухонный процессор может быть тем, кто пытается готовить, но делать это нормально и качественно лень, поэтому люди пытается облегчить себе жизнь разными способами, покупая кучу ненужной техники. Именно на такого потребителя устройство и рассчитано. И среди покупателей многие весьма довольны результатом
Дождевики для обуви
Межсезонье с постоянной слякотью — это кошмар для тех, кто дорожит чистотой обуви. Решить проблему обещают дождевики за 1200 рублей. По форме они напоминают настоящие ботинки, только из пластика, плюс молния спереди и довольно плотная подошва. В рекламе их называют альтернативой галошам, только более стильной. Не слишком
ли громко сказано?
Подошва крепкая, защита надежная, подводит только размер — дождевики, видимо, из-за своего китайского происхождения, налезают максимум на 41-й. Если говорить о цене, что за 1200 рублей можно купить не одну пару обычных галош. Но дождевики, разумеется, удобнее, их можно всегда носить с собой в свернутом виде и доставать только при появлении грязи на пути.
FM-глушилка
Тот, кто часто ездит на такси или маршрутках, знает, что радио в машине иногда ужасно действует на нервы, если ваши с водителем вкусы не совпадают. Можно просто попросить, но реклама предлагает другое решение — портативный подавитель FM-частот, который заглушит нужную вам волну, создаст на ней тишину или начнет транслировать нужную вам музыку. Заявленный радиус действия устройства — до 15 метров. Цена — от 3 до 5 тысяч рублей, в зависимости от модификации. Дорогие модели позволяют проигрывать свою музыку с флешки на заглушаемой частоте.
Устройство провалило тест. С громким радио в машине под окном оно срабатывало только на расстоянии 2 метров от антенны. К тому же, как пояснили специалисты, применение подобных штук абсолютно незаконно, теоретически можно получить административный штраф. Другими словами, если вам мешает радио, придется договариваться с тем, кто его включил. Подробности — в программе «Чудо техники».
Этот кухонный комбайн, сделанный в Германии, — любимая тема для разговоров у продвинутых домохозяек. Если верить рекламе, он совмещает функции нескольких приборов, начиная с пароварки и заканчивая миксером, блендером и весами. Тут можно замешивать тесто, размалывать сахар в пудру, а зерна — в муку, готовить соусы при установленной температуре и постоянном помешивании. Продается такая техника только через распространителей, которые проводят мастер-классы, объясняя, как пользоваться. Удовольствие не из дешевых — в Европе агрегат стоит около 1000 евро, у нас — до 100 тысяч рублей. Зато, как обещают продавцы, машина сама будет вам говорить, что делать.
По мнению специалистов, если не вот такой многофункциональный прибор, а премиальный сегмент любого гаджета в отдельности, они будут на порядок лучше, чем все собранные в одном аппарате. Полезен кухонный процессор может быть тем, кто пытается готовить, но делать это нормально и качественно лень, поэтому люди пытается облегчить себе жизнь разными способами, покупая кучу ненужной техники. Именно на такого потребителя устройство и рассчитано. И среди покупателей многие весьма довольны результатом
Дождевики для обуви
Межсезонье с постоянной слякотью — это кошмар для тех, кто дорожит чистотой обуви. Решить проблему обещают дождевики за 1200 рублей. По форме они напоминают настоящие ботинки, только из пластика, плюс молния спереди и довольно плотная подошва. В рекламе их называют альтернативой галошам, только более стильной. Не слишком
ли громко сказано?
Подошва крепкая, защита надежная, подводит только размер — дождевики, видимо, из-за своего китайского происхождения, налезают максимум на 41-й. Если говорить о цене, что за 1200 рублей можно купить не одну пару обычных галош. Но дождевики, разумеется, удобнее, их можно всегда носить с собой в свернутом виде и доставать только при появлении грязи на пути.
FM-глушилка
Тот, кто часто ездит на такси или маршрутках, знает, что радио в машине иногда ужасно действует на нервы, если ваши с водителем вкусы не совпадают. Можно просто попросить, но реклама предлагает другое решение — портативный подавитель FM-частот, который заглушит нужную вам волну, создаст на ней тишину или начнет транслировать нужную вам музыку. Заявленный радиус действия устройства — до 15 метров. Цена — от 3 до 5 тысяч рублей, в зависимости от модификации. Дорогие модели позволяют проигрывать свою музыку с флешки на заглушаемой частоте.
Устройство провалило тест. С громким радио в машине под окном оно срабатывало только на расстоянии 2 метров от антенны. К тому же, как пояснили специалисты, применение подобных штук абсолютно незаконно, теоретически можно получить административный штраф. Другими словами, если вам мешает радио, придется договариваться с тем, кто его включил. Подробности — в программе «Чудо техники».
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