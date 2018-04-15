Час Волкова <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Час Волкова 16+
    •  

    Госдеп озвучил условия возвращения к диалогу с Сирией

    комментировать

    Госдеп озвучил условия возвращения к диалогу с Сирией

    Госдеп озвучил условия возвращения к диалогу с Сирией

    Соединённые Штаты готовы вернуться к переговорам с Сирией, если Дамаск выполнит определенные условия. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

    В эфире телеканала Fox News представитель Госдепа заявила, что, в первую очередь, сирийские власти должны задекларировать находящееся у них химическое оружие.

    Хезер Науэрт, представитель Госдепартамента США: «Если они это сделают (задекларируют химоружие, которое не было уничтожено, — ред.), мы окажем содействие в возвращении к женевскому переговорному процессу».

    смотретьВашингтон скрывал удар по Сирии до последнего
    Вашингтон скрывал удар по Сирии до последнего
    Напомним, в ночь на 14 апреля США и их союзники выпустили по объектам в Сирии 103 ракеты. Большая их часть была сбита сирийской ПВО. Жертв в результате ракетных ударов нет, пострадали три человека.



    Американские ракеты в небе над Сирией.

    Опубликовано НТВ 14 апреля 2018 г.

    Новости по теме

    Ситуация в Сирии

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru