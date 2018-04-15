Госдеп озвучил условия возвращения к диалогу с Сирией

Соединённые Штаты готовы вернуться к переговорам с Сирией, если Дамаск выполнит определенные условия. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.
В эфире телеканала Fox News представитель Госдепа заявила, что, в первую очередь, сирийские власти должны задекларировать находящееся у них химическое оружие.
Хезер Науэрт, представитель Госдепартамента США: «Если они это сделают (задекларируют химоружие, которое не было уничтожено, — ред.), мы окажем содействие в возвращении к женевскому переговорному процессу».
Напомним, в ночь на 14 апреля США и их союзники выпустили по объектам в Сирии 103 ракеты. Большая их часть была сбита сирийской ПВО. Жертв в результате ракетных ударов нет, пострадали три человека.
Хезер Науэрт, представитель Госдепартамента США: «Если они это сделают (задекларируют химоружие, которое не было уничтожено, — ред.), мы окажем содействие в возвращении к женевскому переговорному процессу».
Напомним, в ночь на 14 апреля США и их союзники выпустили по объектам в Сирии 103 ракеты. Большая их часть была сбита сирийской ПВО. Жертв в результате ракетных ударов нет, пострадали три человека.
Американские ракеты в небе над Сирией.Опубликовано НТВ 14 апреля 2018 г.
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