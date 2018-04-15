В Швейцарии осудили действия США и их союзников в Сирии

Главы оборонного и внешнеполитического ведомств Швейцарии осудили действия США, Великобритании и Франции в Сирии. По их мнению, Соединённые Штаты и их союзники должны были дождаться заключения миссии ОЗХО, а не пускать в ход ракеты.
Ги Пармелен, начальник Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарии: «Швейцария призывает все стороны следовать международному праву. ООН направила туда экспертов по химическому оружию. Эта миссия в состоянии выявить возможное применение химоружия, нужно было дождаться результатов».
Его коллега Игнацио Кассис, занимающий пост начальника Федерального департамента иностранных дел, добавил, что это уже не первый случай, когда США используют в качестве повода для нападения сомнительные данные. В частности он сослался на войну США и их союзников в Ираке в 2003–2011 годах, подчеркнув, что «уже начинались войны под фальшивым предлогом», передает Neue Zurcher Zeitung am Sonntag.
Игнацио Кассис, начальник Федерального департамента иностранных дел: «Я не приветствую эту реакцию (удары по Сирии, — ред), я никакую военную эскалацию не
приветствую. Окончательно не доказано, что Сирия применяла эти вещества».
Напомним, в ночь на субботу американцы и их союзники выпустили по объектам в Сирии 103 ракеты. Большая их часть была сбита сирийской ПВО. Жертв в результате ракетных ударов нет, пострадали три человека.
Путин осудил ракетный удар Запада по Сирии
Его коллега Игнацио Кассис, занимающий пост начальника Федерального департамента иностранных дел, добавил, что это уже не первый случай, когда США используют в качестве повода для нападения сомнительные данные. В частности он сослался на войну США и их союзников в Ираке в 2003–2011 годах, подчеркнув, что «уже начинались войны под фальшивым предлогом», передает Neue Zurcher Zeitung am Sonntag.
Игнацио Кассис, начальник Федерального департамента иностранных дел: «Я не приветствую эту реакцию (удары по Сирии, — ред), я никакую военную эскалацию не
приветствую. Окончательно не доказано, что Сирия применяла эти вещества».
Напомним, в ночь на субботу американцы и их союзники выпустили по объектам в Сирии 103 ракеты. Большая их часть была сбита сирийской ПВО. Жертв в результате ракетных ударов нет, пострадали три человека.
Путин осудил ракетный удар Запада по Сирии
Американские ракеты в небе над Сирией.Опубликовано НТВ 14 апреля 2018 г.
Комментарии