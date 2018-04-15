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    В Швейцарии осудили действия США и их союзников в Сирии

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    В Швейцарии осудили действия США и их союзников в Сирии

    В Швейцарии осудили действия США и их союзников в Сирии

    Главы оборонного и внешнеполитического ведомств Швейцарии осудили действия США, Великобритании и Франции в Сирии. По их мнению, Соединённые Штаты и их союзники должны были дождаться заключения миссии ОЗХО, а не пускать в ход ракеты.

    Ги Пармелен, начальник Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарии: «Швейцария призывает все стороны следовать международному праву. ООН направила туда экспертов по химическому оружию. Эта миссия в состоянии выявить возможное применение химоружия, нужно было дождаться результатов».

    Его коллега Игнацио Кассис, занимающий пост начальника Федерального департамента иностранных дел, добавил, что это уже не первый случай, когда США используют в качестве повода для нападения сомнительные данные. В частности он сослался на войну США и их союзников в Ираке в 2003–2011 годах, подчеркнув, что «уже начинались войны под фальшивым предлогом», передает Neue Zurcher Zeitung am Sonntag.

    Игнацио Кассис, начальник Федерального департамента иностранных дел: «Я не приветствую эту реакцию (удары по Сирии, — ред), я никакую военную эскалацию не
    приветствую. Окончательно не доказано, что Сирия применяла эти вещества».

    Напомним, в ночь на субботу американцы и их союзники выпустили по объектам в Сирии 103 ракеты. Большая их часть была сбита сирийской ПВО. Жертв в результате ракетных ударов нет, пострадали три человека.

    Путин осудил ракетный удар Запада по Сирии

    смотретьСША и союзники нанесли ракетный удар по Сирии
    США и союзники нанесли ракетный удар по Сирии


    Американские ракеты в небе над Сирией.

    Опубликовано НТВ 14 апреля 2018 г.

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