Покупатель дома в Италии нашел на диване умершего год назад владельца

Осматривая выставленный на аукцион дом на севере Италии, покупатель обнаружил неприятный сюрприз. На диване в одной из комнат находилось мумифицированное тело бывшего владельца.

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Италия

смерть

Дом в городе Валле-дель-Пазубио неподалеку от Виченцы выставили на торги после прекращения поступления платежей за ипотеку и коммунальные услуги. Один из потенциальных покупателей решил заранее осмотреть недвижимость. Он пришел в дом вместе с представителем судебных органов. Мужчина был неприятно удивлен, когда увидел сидевшую на диване мумию.



Как сообщают местные СМИ, тело принадлежало бывшему владельцу дома, 42-летнему Вальтеру Даль-Дзотто. Мужчина умер еще прошлым летом, но никто не знал об этом, так как он был необщительным и не поддерживал связь даже с жившими в соседнем городе отцом и братом. В какой-то момент Даль-Дзотто потерял работу и вскоре перестал платить по счетам. В его доме даже выключили электричество, а потом выставили недвижимость на аукцион.





