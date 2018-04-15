В Москве выбрали «Мисс Россию»

В столичном концертном зале «Барвиха» прошел финал национального конкурса «Мисс Россия». Престижный титул завоевала конкурсантка из Чувашии Юлия Полячихина.
Победительница рассказала, что учится в Чувашском государственном университете на факультете журналистики и пока не знает как распорядится призами, в число которых входит грант на обучение в любом вузе страны, передает ТАСС. В свободное время девушка занимается фитнесс-аэробикой и после завершения конкурса планирует заняться саморазвитием в области индустрии красоты.
Вице-мисс в этом году стала Наталья Строева из Якутии, первой вице-мисс — Виолетта Тюркина из Белгорода. В номинации «Народный выбор» победила Норгьянма Монгуш из Тувы.
«Мисс Россия» — один из самых известных и престижных национальных конкурсов красоты, который проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Победительница получает не только корону и денежный приз, но и шанс представлять Россию на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».
Вице-мисс в этом году стала Наталья Строева из Якутии, первой вице-мисс — Виолетта Тюркина из Белгорода. В номинации «Народный выбор» победила Норгьянма Монгуш из Тувы.
«Мисс Россия» — один из самых известных и престижных национальных конкурсов красоты, который проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Победительница получает не только корону и денежный приз, но и шанс представлять Россию на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».
Комментарии