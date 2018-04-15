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    В Москве выбрали «Мисс Россию»

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    • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
    В Москве выбрали «Мисс Россию»

    В Москве выбрали «Мисс Россию»

    В Москве выбрали «Мисс Россию»
  • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

    • В столичном концертном зале «Барвиха» прошел финал национального конкурса «Мисс Россия». Престижный титул завоевала конкурсантка из Чувашии Юлия Полячихина.

    Победительница рассказала, что учится в Чувашском государственном университете на факультете журналистики и пока не знает как распорядится призами, в число которых входит грант на обучение в любом вузе страны, передает ТАСС. В свободное время девушка занимается фитнесс-аэробикой и после завершения конкурса планирует заняться саморазвитием в области индустрии красоты.

    Вице-мисс в этом году стала Наталья Строева из Якутии, первой вице-мисс — Виолетта Тюркина из Белгорода. В номинации «Народный выбор» победила Норгьянма Монгуш из Тувы.

    «Мисс Россия» — один из самых известных и престижных национальных конкурсов красоты, который проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Победительница получает не только корону и денежный приз, но и шанс представлять Россию на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

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