Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии в связи с ударом США

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии.
Пресс-служба Кремля: «Обсуждалась обострившаяся ситуация вокруг Сирии в результате ракетных ударов США и их союзников по территории этой страны. Президент России подчеркнул, что действия группы западных стран грубо нарушают устав ООН и основополагающие нормы и принципы международного права».
В пресс-службе добавили, что «российская и турецкая стороны исходят из того, что в свете произошедшего необходимо активизировать двустороннее взаимодействие, направленное на реальное продвижение процесса политического урегулирования в Сирии».
Напомним, в ночь на субботу американцы и их союзники выпустили по объектам в Сирии 103 ракеты. Большая их часть была сбита сирийской ПВО. Жертв в результате ракетных ударов нет, пострадали три человека.
Путин осудил ракетный удар Запада по Сирии
В пресс-службе добавили, что «российская и турецкая стороны исходят из того, что в свете произошедшего необходимо активизировать двустороннее взаимодействие, направленное на реальное продвижение процесса политического урегулирования в Сирии».
Напомним, в ночь на субботу американцы и их союзники выпустили по объектам в Сирии 103 ракеты. Большая их часть была сбита сирийской ПВО. Жертв в результате ракетных ударов нет, пострадали три человека.
Путин осудил ракетный удар Запада по Сирии
Американские ракеты в небе над Сирией.Опубликовано НТВ 14 апреля 2018 г.
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