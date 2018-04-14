Международная пилорама <sup><small>18+</small></sup>
ТВ-Эфир
Международная пилорама 18+
    •  

    Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии в связи с ударом США

    комментировать

    Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии в связи с ударом США

    Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии в связи с ударом США

    Президент Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии.

    Пресс-служба Кремля: «Обсуждалась обострившаяся ситуация вокруг Сирии в результате ракетных ударов США и их союзников по территории этой страны. Президент России подчеркнул, что действия группы западных стран грубо нарушают устав ООН и основополагающие нормы и принципы международного права».

    В пресс-службе добавили, что «российская и турецкая стороны исходят из того, что в свете произошедшего необходимо активизировать двустороннее взаимодействие, направленное на реальное продвижение процесса политического урегулирования в Сирии».

    смотретьПостпред РФ назвал «хулиганством» действия США и их союзников в Сирии
    Постпред РФ назвал «хулиганством» действия США и их союзников в Сирии
    Напомним, в ночь на субботу американцы и их союзники выпустили по объектам в Сирии 103 ракеты. Большая их часть была сбита сирийской ПВО. Жертв в результате ракетных ударов нет, пострадали три человека.

    Путин осудил ракетный удар Запада по Сирии



    Американские ракеты в небе над Сирией.

    Опубликовано НТВ 14 апреля 2018 г.

    Новости по теме

    Ситуация в Сирии

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru