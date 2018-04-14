Целевая группа по прекращению огня обсудит ситуацию в Сирии 16 апреля

Целевая группа по прекращению огня (ЦГПО) соберется в Женеве 16 апреля, чтобы обсудить ситуацию в Сирии. Заседание созвано по инициативе России. Об этом сообщили в постоянном представительстве РФ.
Ольга Жигалова, представитель российской дипмиссии: «На понедельник намечено заседание ЦГПО. Оно будет проведено по инициативе России».
ЦГПО была создана по решению Международной группы поддержки Сирии. Обычно она проводит свои заседания еженедельно по средам или четвергам. В нее входят дипломаты более чем из двух десятков стран.
Ранее в связи с событиями в Сирии было созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Россия внесла на рассмотрение Совбеза проект резолюции, осуждающей удар США и союзников по САР и требующей от них немедленно прекратить агрессию в отношении этой страны. Документ был отклонен.
Напомним, в ночь на субботу британские, американские и, как сообщалось, французские военные выпустили по объектам в Сирии 103 ракеты. Большая их часть была сбита сирийской ПВО. Жертв в результате ракетных ударов нет, пострадали три человека.
Путин осудил ракетный удар Запада по Сирии
ЦГПО была создана по решению Международной группы поддержки Сирии. Обычно она проводит свои заседания еженедельно по средам или четвергам. В нее входят дипломаты более чем из двух десятков стран.
Ранее в связи с событиями в Сирии было созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Россия внесла на рассмотрение Совбеза проект резолюции, осуждающей удар США и союзников по САР и требующей от них немедленно прекратить агрессию в отношении этой страны. Документ был отклонен.
Напомним, в ночь на субботу британские, американские и, как сообщалось, французские военные выпустили по объектам в Сирии 103 ракеты. Большая их часть была сбита сирийской ПВО. Жертв в результате ракетных ударов нет, пострадали три человека.
Путин осудил ракетный удар Запада по Сирии
Американские ракеты в небе над Сирией.Опубликовано НТВ 14 апреля 2018 г.
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