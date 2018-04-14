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    Целевая группа по прекращению огня обсудит ситуацию в Сирии 16 апреля

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    Целевая группа по прекращению огня обсудит ситуацию в Сирии 16 апреля

    Целевая группа по прекращению огня обсудит ситуацию в Сирии 16 апреля

    Целевая группа по прекращению огня (ЦГПО) соберется в Женеве 16 апреля, чтобы обсудить ситуацию в Сирии. Заседание созвано по инициативе России. Об этом сообщили в постоянном представительстве РФ.

    Ольга Жигалова, представитель российской дипмиссии: «На понедельник намечено заседание ЦГПО. Оно будет проведено по инициативе России».

    ЦГПО была создана по решению Международной группы поддержки Сирии. Обычно она проводит свои заседания еженедельно по средам или четвергам. В нее входят дипломаты более чем из двух десятков стран.

    Ранее в связи с событиями в Сирии было созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Россия внесла на рассмотрение Совбеза проект резолюции, осуждающей удар США и союзников по САР и требующей от них немедленно прекратить агрессию в отношении этой страны. Документ был отклонен.

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    Напомним, в ночь на субботу британские, американские и, как сообщалось, французские военные выпустили по объектам в Сирии 103 ракеты. Большая их часть была сбита сирийской ПВО. Жертв в результате ракетных ударов нет, пострадали три человека.

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    Американские ракеты в небе над Сирией.

    Опубликовано НТВ 14 апреля 2018 г.

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