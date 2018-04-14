В ТЦ под Челябинском обрушился потолок

Частичное обрушение потолка произошло в торговом комплексе «Слон» в городе Миасс Челябинской области. Об этом сообщили в
пресс-центре ГУ МЧС по региону.
Пресс-центр ГУМЧС по региону: «В субботу в 19:25 мск в торгово-развлекательном комплексе города Миасс произошло частичное обрушение гипсокартонного потолка в отделе на втором этаже. В результате происшествия пострадала женщина, она была госпитализирована».
По факту случившегося следственными органами начата проверка.
СУ СК по региону: «Следственными органами СКР по Челябинской области организована доследственная проверка. По предварительным данным, женщина доставлена в лечебное учреждение, где ей оказана медицинская помощь».
Уточняется, что обрушение потолка не привело к повреждению конструкций здания, передает РИА Новости. Площадь обрушения составила порядка 30 кв. метров.
По факту случившегося следственными органами начата проверка.
СУ СК по региону: «Следственными органами СКР по Челябинской области организована доследственная проверка. По предварительным данным, женщина доставлена в лечебное учреждение, где ей оказана медицинская помощь».
Уточняется, что обрушение потолка не привело к повреждению конструкций здания, передает РИА Новости. Площадь обрушения составила порядка 30 кв. метров.
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