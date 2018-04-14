Международная пилорама <sup><small>18+</small></sup>
ТВ-Эфир
Международная пилорама 18+
    •  
    В ТЦ под Челябинском обрушился потолок. Челябинская область, магазины, обрушение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ ТЦ под Челябинском обрушился потолок

    В ТЦ под Челябинском обрушился потолок

    1 комментарий
    • Фото: Весь Миасс / vk.com
    В ТЦ под Челябинском обрушился потолок

    В ТЦ под Челябинском обрушился потолок

    В ТЦ под Челябинском обрушился потолок
    • Фото: Весь Миасс / vk.com

      • Частичное обрушение потолка произошло в торговом комплексе «Слон» в городе Миасс Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по региону.

      Пресс-центр ГУМЧС по региону: «В субботу в 19:25 мск в торгово-развлекательном комплексе города Миасс произошло частичное обрушение гипсокартонного потолка в отделе на втором этаже. В результате происшествия пострадала женщина, она была госпитализирована».

      По факту случившегося следственными органами начата проверка.

      СУ СК по региону      : «Следственными органами СКР по Челябинской области организована доследственная проверка. По предварительным данным, женщина доставлена в лечебное учреждение, где ей оказана медицинская помощь».

      Уточняется, что обрушение потолка не привело к повреждению конструкций здания, передает РИА Новости. Площадь обрушения составила порядка 30 кв. метров.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru