Минобороны РФ: вывод боевиков из сирийской Думы завершен

Вывод боевиков из сирийской Думы полностью завершен. Последние четыре тысячи боевиков с семьями покинули город в минувшую пятницу. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко.
Юрий Евтушенко, начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР: «Вчера на 107 автобусах отправлены последние 3 тысячи 976 боевиков с членами семей, выразивших желание покинуть город Дума. Вывод боевиков из города полностью завершен. В общей сложности город покинули 21 тысячи 145 боевиков и членов их семей».
Всего с начала гуманитарной операции из Восточной Гуты при участии российского Центра по примирению организован выход 67 тысяч 680 боевиков и членов их семей.
Теперь в Думе начинаются работы по восстановлению городской инфраструктуры.
Юрий Евтушенко: «Переданная накануне Центром по примирению враждующих сторон властям Думы строительная техника приступила к первоочередным работам по восстановлению городской инфраструктуры. Техническими службами ведутся работы по восстановлению водо- и электроснабжения».
Город Дума оставался последним оплотом боевиков в Восточной Гуте. Российские военнослужащие вели с ними переговоры о сложении оружия и передаче города под контроль сирийского правительства.
Всего с начала гуманитарной операции из Восточной Гуты при участии российского Центра по примирению организован выход 67 тысяч 680 боевиков и членов их семей.
Теперь в Думе начинаются работы по восстановлению городской инфраструктуры.
Юрий Евтушенко: «Переданная накануне Центром по примирению враждующих сторон властям Думы строительная техника приступила к первоочередным работам по восстановлению городской инфраструктуры. Техническими службами ведутся работы по восстановлению водо- и электроснабжения».
Город Дума оставался последним оплотом боевиков в Восточной Гуте. Российские военнослужащие вели с ними переговоры о сложении оружия и передаче города под контроль сирийского правительства.
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