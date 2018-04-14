Неизвестная Пугачёва: какую мистическую тайну долгие годы хранила Примадонна

Завтра — день рождения Аллы Пугачёвой. В преддверии этого праздника репортер «Центрального телевидения» выяснила, как и почему главную роль в жизни и карьере главной певицы страны сыграла самая настоящая мистика.

За окном сменялись эпохи, политический строй и мода. Неизменной оставалась только она — Алла Пугачёва, словно за гранью реальности. Вся жизнь Пугачёвой окутана мистикой, о ее сверхъестественных способностях ходят легенды. Но вот совпадение ли? Каждый раз в год, когда Примадонна официально выходила замуж, умирал коммунистический лидер. Пять законных браков — пять смертей.



В 1976 году, когда она познакомилась со Стефановичем, умер Мао Цзэдун. Константин Черненко умер в 1985 году, тогда в стране был взят курс на перестройку, а Пугачёва заключила третий брак, с Евгением Болдиным. В 1994 году умер Ким Ир Сен и состоялась свадьба Аллы Борисовны и Киркорова. В 2011 году на другом конце света скорбили по товарищу Ким Чен Иру, а в России обсуждали свадьбу Пугачёвой и Галкина.



А началось все в 1969 году, когда умер Хо Ши Мин. Алла Борисовна, тогда просто Алла, работала учителем музыки в московской школе и первый раз вышла замуж за литовского циркача Орбакаса. Писали, что первого мужа Пугачёвой предрекла таинственная гадалка.



Карина Филиппова, поэтесса: «Алла открыла руку и сказала: „За кого я выйду замуж?“. Я сказала: вот куда я тебя послала, — это цирковое училище. Первый, кто встретится тебе у входа, будет твоим мужем. И это был Орбакас».



Карина Филиппова — знаменитая поэтесса, она писала для Шульженко, Толкуновой, Пугачёвой, Киркорова. Уже несколько лет она борется с болезнью и с постоянными досаждениями журналистов. Но наконец решилась обо всем рассказать.



Карина Филиппова: «У нее такая интуиция, что можно сойти с ума. Вот я сижу, у рояля композитор там что-то играет, и входит Аллочка. И я слепну от того, что энергетика у нее такая, что я, поворачиваясь, говорю: звезда вошла».



Что о ней знала великая Ванга? И правда ли, что Примадонна ездила в Израиль к таинственной провидице, а на Алтай отправлялась в паломничество к шаманке, чтобы ударить в бубен верхнего мира? Что сказали ей ясновидящие? Подробности — в видеоматериале.